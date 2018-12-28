Инвалида второй раз выгнали из автобуса из-за собаки-поводыря

Кондуктор была уверена, что собака слепого пассажира должна ехать в автобусе по отдельному билету.

Совсем не новогодний случай произошел в Екатеринбурге . Там кондуктор автобуса стала требовать у слепого пассажира, чтобы он оплатил проезд своей собаки-поводыря. В ситуацию попытались вмешаться пассажиры, которые снимали происходящее на камеру мобильного, и даже пригрозили агрессивно настроенной девушке полицией. Однако она была уверена в своей правоте и не сдавалась.

«Она сказала: «Плати за собаку!» Я говорю: «Это собака-поводырь!» Сделал попытки снова донести, что она едет бесплатно. Она сказала: «Плати за собаку либо выходи из автобуса!»», — рассказал «Звезде» пассажир Ринат Шайдуллин.

Примечательно, что эта история произошла ровно в тот день, когда перед слепым пассажиром Ринатом Шайдуллиным и его псом-поводырем Николасом за аналогичный случай на прошлой неделе извинился, кажется, весь штат автотранспортного предприятия. Кондуктор публично раскаялась и попросила не увольнять ее с работы. Ринат ее извинения принял.

По словам руководства автопарка, ранее никто из слепых пассажиров на провоз собак-поводырей не жаловался.

«Нами было проведено внутреннее расследование, по результатам которого будут приняты все необходимые меры. Чтобы в дальнейшем исключить повторение такого конфликта!» — рассказал Вячеслав Волков, директор пассажирского автотранспортного предприятия «Город».

Теперь для сотрудников предприятия проводят инструктаж. Учат, как отличать поводыря от обычной большой собаки — за которую нужно платить, и какие документы должны быть у его владельца. Однако усваивать урок спешат не все. Говорят, что «собачья жизнь» у кондукторов уже давно. А «лаяться» чаще привыкли пассажиры.

После первого случая с собакой-поводырем автотранспортное предприятие оштрафовали на десять тысяч рублей. Впрочем, Ринат Шайдуллин уже давно не в обиде. Говорит, что главное — не наказать конкретных виновных, а научить всех проявлять хоть капельку жалости и сочувствия.