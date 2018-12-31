Анна Кузнецова в январе вывезет еще 36 детей из Ирака

В январе 2019-го года из Ирака будут эвакуированы еще 36 российских детей. Об этом журналистам сообщила Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова . Как уже рассказывала "РГ", 30 декабря детский омбудсмен вместе с врачами, спасателями и психологами отправилась в Багдад, чтобы вернуть на родину детей, которые находились в багдадской тюрьме вместе с осужденными или находящимися под следствием матерями.

В 21.30 спецборт вместе с 30 детьми (16 девочек и 14 мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет) приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, где ребят с нетерпением ждали родственники.

Вернувшись в Москву, Анна Кузнецова рассказала журналистам, что в Ираке остается еще много детей.

— Более 85, — уточнила детский омбудсмен. — Самая сложность будет с теми детьми, кто родились в Ираке. Они самые маленькие, возраст до года, их состояние здоровья достаточно тяжелое.

Анна Кузнецова надеется, что до середины января будут решены все проблемы по подготовке документов по этим детям и детей удастся привезти в Россию.

— Сейчас уже сформированы списки, и если все получится, то до конца января мы их вернем, — сказала детский омбудсмен.