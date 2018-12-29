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«Победа» пожаловалась на задержку рейсов во «Внуково» 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель авиакомпании «Победа» заявил о массовой задержке рейсов в московском аэропорту «Внуково» из-за претензий пограничников к процедуре посадки пассажиров.
«Задержаны вылеты абсолютно всех международных рейсов перевозчика, задержка составляет до одного часа», — сообщил представитель «Победы» «Интерфаксу».
Пограничники объяснили свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт. Но по утверждению представителя авиакомпании, требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует.
Ранее News.ru писал, что «Уральские авиалинии» совершили необычный перелёт. Авиакомпания перевезла пассажиров из Внуково в Домодедово. Изначально самолёт выполнял рейс из Иркутска в Екатеринбург через Домодедово: на борту находились транзитные пассажиры, летевшие в Москву, поэтому отправиться в столицу Урала напрямую не получилось. Однако из-за плохих погодных условий лайнер приземлился во Внуково. Позднее пассажиров тем же бортом доставили в Домодедово. Перелёт над столицей занял 21 минуту.
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Общество , Авиакомпания "Победа" , Международный аэропорт Внуково , Уральские авиалинии , Интерфакс
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