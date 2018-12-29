«Победа» пожаловалась на задержку рейсов во «Внуково»

«Задержаны вылеты абсолютно всех международных рейсов перевозчика, задержка составляет до одного часа», — сообщил представитель «Победы» «Интерфаксу».

Пограничники объяснили свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт. Но по утверждению представителя авиакомпании, требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует.