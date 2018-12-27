Как живётся безработному с долгом в 46 млн рублей

Разорившийся в пух и прах бывший профессиональный инвестор документирует в Instagram, как он выживает с долгом в 46 млн рублей. 27-летний Сергей Фельде отлично зарабатывал, оперируя деньгами доверителей, но потерял всё. Пытаясь отыграться, он набрал кредитов на себя и попросил оформить займы родственников, в том числе, под залог жилья. Но молодой человек вновь потерпел неудачу. Теперь у него нет работы, денег на еду и квартиру, зато есть глубочайшая долговая яма, а с недавних пор — собственный блог. Как молодой человек выкручивается из этой ситуации — в материале News.ru.

С 18-ти лет Сергей Фельде занимался инвестированием на фондовой бирже, это было его хобби, которое переросло в профессию. Последние четыре года он работал в столичных финансовых структурах. Переехав в Москву, Фельде помимо повседневной работы продолжал инвестировать самостоятельно и помогал другим людям. Дела шли неплохо. Постепенно он стал привлекать капиталы знакомых, родственников и друзей, они тоже получали прибыль. Но вдруг что-то пошло не так.

«Год назад я потерял всё, что у меня было, организация, в которую я инвестировал, была санирована, а долги списаны. Я думал, что я не смогу жить дальше, у меня образовались огромные долги — это был для меня конец. Но мне необходимо было что-то предпринять и найти пути решения этой ситуации», — пишет мужчина в своих соцсетях.

Он решил начать всё заново. Сергей одолжил у сестры деньги, которые она накопила за четыре года, взял на себя кредит суммой 11 млн рублей, ещё на 7 млн оформили кредиты его родители. Сам Фельде привлёк деньги новых инвесторов, пообещав им повышенный процент прибыли. Он сказал себе, что нужно все свои силы сосредоточить на том, чтобы вернуть изначальный капитал, раздать долги и заплатить инвесторам. Полтора года он, по собственным словам, не выходил из дома, в туалет ходил с ноутбуком, в ванну — с телефоном, практически не спал, только работал. Так ему удалось выйти на ежемесячные 10% дохода.

В конце 2018 года, рассказывает Сергей Фельде, его подвели партнёры, юридические лица, которые должны были обеспечивать арбитражное сопровождение сделок. Всё это привело к тому, что его долг на сегодняшний день составляет 46 млн рублей, а ежемесячные обязательства по кредитам и долгам — 1,5 млн У него не осталось ничего

«Я не могу есть, я не сплю, у меня проблемы со здоровьем. Каждый день стресс. Нет денег на еду, на жильё. Нет возможности быстро исправить ситуацию, в которую я попал и под которую подвёл многих людей. Я переживаю за тех людей, которые мне поверили, которые брали для меня кредиты и не в состоянии их оплачивать. Среди них есть люди, которые одни воспитывают ребёнка, и денег взять неоткуда. Я переживаю за родителей, у которых теперь отберут жильё, а у меня брат семи лет, только пошёл в первый класс, я переживаю теперь за судьбы тех, кому я испортил жизнь и которые, возможно, из-за меня не выберутся из этой ямы. Я виню за всё себя, я безмерно виноват и чувствую себя сейчас очень плохим человеком, который так поступил», — пишет Сергей Фельде.

Сейчас он признаётся, что ищет работу, которая позволила бы ему хотя бы начать погашать долги. Пока он направил во все шесть банков, которым он должен, заявления с просьбой отсрочки долгов.

«Четыре банка уже приняли заявление о реструктуризации. Кто-то уже сообщил об условиях. Допустим, по кредитной карте Авангарда, есть возможность выплачивать всего 1% в месяц от суммы задолженности. Но пойдут ли они мне на такие уступки — это вопрос. Всё рассматривается индивидуально. Будем ждать ответов». — описывает он.

Позже Сергей сообщил, что один банк уже отказал ему в реструктуризации. Всю свою жизнь после повторного разорения Фельде решил описывать в блоге в Instagram, который он завёл 25 декабря. Мужчина поясняет, что до этого вообще никогда не писал посты в социальных сетях. Он добавляет, что цель блога — вовсе не сбор денег ему в помощь, он пытается всего лишь донести до максимальной аудитории свою историю.

Там Фельде, в частности, высчитывает стоимость экономного рациона. Например, кастрюля супа обходится ему менее чем в 100 рублей. Сергей документирует, как он ходит поклоняться мощам Святой Матроны Московской, надеясь на её помощь.

По словам Сергея, знакомые его поддерживают, убеждая, что в отличие от многих, он работал честно и никого не обманул, «просто не получилось».

«Упал — встань, отряхнись, подумай, реши проблемы и иди дальше. Звучит последняя фраза, конечно, очень легко. Но возможно, верно. Сейчас я где-то между отряхнись и подумай», — резюмирует он.

Отметим, что редакция News.ru не может утверждать, что всё изложенное Сергеем Фельде — правда, в том числе информация о его долгах, и он не является человеком, решившим начать карьеру блогера на основе оригинальной истории.

Никита Абраменко, генеральный директор онлайн-сервиса «Поток», эксперт по инвестициям: Инвестиции — это такая штука, где ты заведомо должен понимать, что можешь потерять деньги. Можно разбить все инвестиционные инструменты по какой-то шкале риска, так и надо делать. Нужно вкладывать в наиболее надёжные источники, а это в общем-то депозиты банков. Дальше можно оставлять какой-то процент на инвестиции, заранее предполагая, что с определённой вероятностью деньги потеряешь. Есть градация, что устойчиво, а что нет. Вкладывать 46 млн чужих денег в частные компании просто так, а ещё хуже если он вложил в одну компанию — это достаточно недальновидное поведение, при котором прогореть шанс слишком высокий. Для Сергея есть только один вариант — это банкротство физического лица через суд, либо пытаться заработать эти 46 млн, хотя я не представляю, как за короткий срок можно заработать такие деньги.