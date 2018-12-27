Президент России Владимир Путин создал рабочие группы Госсовета РФ по 16 направлениям, их возглавили ряд глав регионов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с указом президента РФ… создать следующие рабочие группы Государственного совета РФ", — говорится в документе.
Таким образом созданы рабочие группы по направлениям "государственное и муниципальное управление" (возглавил мэр Москвы Сергей Собянин), "здравоохранение" (губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский), "коммуникации, связь, цифровая экономика" (губернатор Подмосковья Андрей Воробьев), "культура" (губернатор Самарской области Дмитрий Азаров), "малое и среднее предпринимательство" (губернатор Калининградской области Антон Алиханов), "молодежная политика" (губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов), "образование и наука" (губернатор Новосибирской области Андрей Травников).
Также были созданы группы по направлениям "промышленность" (возглавил губернатор Тульской области Андрей Дюмин), "сельское хозяйство" (губернатор Алтайского края Виктор Томенко), "социальная политика" (губернатор Новгородской области Андрей Никитин), "строительство, ЖКХ, городская среда" (президент Татарстана Рустам Минниханов), "транспорт" (глава Бурятии Алексей Цыденов), "туризм, физическая культура и спорт" (губернатор Приморского края Олег Кожемяко), "экология и природные ресурсы" (губернатор Нижегородской области Глеб Никитин), "экономика и финансы" (губернатор Пермского края Максим Решетников), "энергетика" (губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев).
Согласно положению о рабочих группах Госсовета РФ, их основными функциями являются подготовка материалов к заседаниям Госсовета, анализ правоприменительной практики по направлениям деятельности и подготовка соответствующих предложений, анализ и оценка результатов реализации региональных проектов, выявление в субъектах РФ лучших практик государственного и муниципального управления и их распространение, взаимодействие с президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, а также научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Госсовета.
Отмечается, что руководители рабочих групп назначаются президентом РФ, а составы рабочих групп утверждаются их руководителями. Руководитель рабочей группы имеет заместителя. Также, согласно документу, руководитель рабочей группы, его заместитель и другие члены осуществляют свою деятельность на общественных началах. Заседания групп проводятся не реже одного раза в месяц; присутствие членов группы на заседании обязательно.