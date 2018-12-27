Путин создал рабочие группы Госсовета по 16 направлениям

Президент России Владимир Путин создал рабочие группы Госсовета РФ по 16 направлениям, их возглавили ряд глав регионов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с указом президента РФ… создать следующие рабочие группы Государственного совета РФ", — говорится в документе.

Согласно положению о рабочих группах Госсовета РФ, их основными функциями являются подготовка материалов к заседаниям Госсовета, анализ правоприменительной практики по направлениям деятельности и подготовка соответствующих предложений, анализ и оценка результатов реализации региональных проектов, выявление в субъектах РФ лучших практик государственного и муниципального управления и их распространение, взаимодействие с президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, а также научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Госсовета.

Отмечается, что руководители рабочих групп назначаются президентом РФ, а составы рабочих групп утверждаются их руководителями. Руководитель рабочей группы имеет заместителя. Также, согласно документу, руководитель рабочей группы, его заместитель и другие члены осуществляют свою деятельность на общественных началах. Заседания групп проводятся не реже одного раза в месяц; присутствие членов группы на заседании обязательно.