Обнародовано главное пророчество Ванги о будущем РФ

Елена Проклова озвучила пророчество, которое ей передала ясновидящая Ванга в 1995 году, пишут «Дни.ру».

Актриса рассказала в эфире программы «На самом деле», что была у Ванги дважды. В первый раз она встречалась с ясновидящей в 16 лет.

«Много серьезного она мне сказала из моей личной жизни, что плоть терять свою я буду, что много сложного будет в моей жизни. Но потом приобняла меня и сказала: "Счастливая будешь! Иди". Она мне сказала, что у меня будет два ребенка», — рассказала артистка.

По словам Прокловой, когда она родила вторую дочь, она вспомнила, что Ванга просила приехать еще раз.

Когда актриса вновь встретилась с провидицей, та заявила, что передаст через нее послание, и велела молчать четверть века. После этих слов, как утверждает Проклова, Ванга впала в транс и говорила странные вещи, покачиваясь из стороны в сторону.

Актриса заявила, что записала ее слова в блокнот, после чего передала записи ведущему программы Дмитрию Шепелеву