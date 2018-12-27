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20% продающихся в России продуктов признали небезопасными 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
20% продающихся в России продуктов небезопасны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на подсчеты «Росконтроля».
По словам главы экспертного департамента организации Максима Рудакова, в связи с приближающимся наступлением Нового года «Росконтроль» проверил два популярных в это время продукта — икру и семгу.
Оказалось, что нередко дорогая семга на самом деле является дешевой радужной форелью, а икра нерки — икрой той же форели.
В свою очередь, начальник «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий отметил, что чаще всего в России фальсифицируют молочные продукты, икру, рыбу, мясные и кондитерские изделия.
Например, молоко может быть разбавлено водой, а сливочное масло состоять не из животного жира, а растительного. В составе «Молочной» и «Докторской» колбас и молочных сосисок эксперты находят мясо птицы, которого там быть не должно, либо свинину и говядину плохого качества.
По словам Максима Рудакова, чаще всего фальсификат вредит здоровью не сразу — люди недополучают витамины и аминокислоты, употребляя, к примеру, хуже усваиваемые трансжиры вместо молочных.
«Регулярное употребление трансжиров приводит к тому, что люди из-за инфарктов не доживают до пенсии», — отметил он.
Комментарии1
Общество , Всеволод Вишневецкий
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