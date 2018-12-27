20% продающихся в России продуктов признали небезопасными

20% продающихся в России продуктов небезопасны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на подсчеты «Росконтроля».

По словам главы экспертного департамента организации Максима Рудакова, в связи с приближающимся наступлением Нового года «Росконтроль» проверил два популярных в это время продукта — икру и семгу.

Оказалось, что нередко дорогая семга на самом деле является дешевой радужной форелью, а икра нерки — икрой той же форели.

В свою очередь, начальник «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий отметил, что чаще всего в России фальсифицируют молочные продукты, икру, рыбу, мясные и кондитерские изделия.

Например, молоко может быть разбавлено водой, а сливочное масло состоять не из животного жира, а растительного. В составе «Молочной» и «Докторской» колбас и молочных сосисок эксперты находят мясо птицы, которого там быть не должно, либо свинину и говядину плохого качества.

По словам Максима Рудакова, чаще всего фальсификат вредит здоровью не сразу — люди недополучают витамины и аминокислоты, употребляя, к примеру, хуже усваиваемые трансжиры вместо молочных.