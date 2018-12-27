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Умер русский голос Дарта Вейдера 

Газета.Ru + ещё 19 4 часа назад
В возрасте 65 лет скончался советский и российский актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил друг актера Олег Хартулари.
Хартулари попрощался с Матвеевым и подчеркнул, что ему будет не хватать "звонков и теплых слов" актера.
"Царствие тебе Небесное! До встречи!" — написал Хартулари.
Дмитрий Матвеев родился 12 марта 1953 года в Потсдаеме в ГДР, однако в скором времени его семья вернулась в СССР. В 1981 он закончил обучение во ВГИКе и начал работать на "Мосфильме".
Матвеев снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, среди которых "Осенний марафон", "Государственная граница. Год сорок первый" и многие другие. Помимо этого он работал как актер озвучки и стал голосом Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона. Также он озвучивал главного антагониста "Звездных войн" Дарта Вейдера в четвертом эпизоде киносаги.
Причина смерти актера не уточняется.
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