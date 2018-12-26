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Уфимская дознавательница вышла на работу с адвокатом 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Instagram
Обвинившая коллег в изнасиловании уфимская дознавательница вышла на работу после двухмесячного больничного. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает «МК».
Изнасилование дознавательницы: экс-полицейских оставили в СИЗО
По данным издания, девушка вернулась на прежнее место службы. Пока она приходит на работу в компании своего адвоката, та оказывает ей психологическую поддержку и помогает разобраться с делами. На первое время дознавательницу полностью оградили от общения с коллегами и посадили отдельно от других. Сама девушка, по данным журналистов, тоже не идет на контакт с другими сотрудниками.
Коллеги дознавательницы признавались журналистам, что после случившегося относятся к совместной службе настороженно, а мужчины и вовсе не хотят сидеть с ней в одном кабинете, опасаясь обвинений в свой адрес.
Об инциденте в уфимской полиции стало известно 31 октября. 23-летняя дознавательница обвинила коллег в изнасиловании. По подозрению в совершении преступления были задержаны 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району, и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. На следующий день все трое были уволены из МВД.
По словам источника «Ленты.ру», указанные сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.
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Комментарии
Общество , Происшествия , МВД , ФСИН
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