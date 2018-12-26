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Рядом с Крымским мостом установили кормушки для птиц 

РИА Новости + ещё 2 59 минут назад
Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Экологи установили кормушки для птиц рядом с мостом через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Для птиц, зимующих в районе Крымского моста, установлены кормовые столы с полезными злаками. Их разместили в местах скопления птичьих стай — у мелководных водоемов на острове Тузла и озера у Тузлинской косы. Зимняя подкормка пернатых — один из этапов экопрограммы проекта моста", — говорится в сообщении.
По данным эколога компании "СГМ-Мост" Анны Бычковой, в районе моста обитает много птиц, в том числе есть редкие и охраняемые виды.
"Сейчас на Тузле зимуют лебеди, утки, цапли, чайки, бакланы — частые обитатели этого острова. Здесь они любят добывать корм и отдыхать после перелетов", — сказала Бычкова.
В инфоцентре отметили, что мелководные озера в районе моста имеют важное значение для пернатых в гнездовой период, во время миграций и зимовок. В течение года на этих участках были установлены искусственные гнездовья и плавучие дома — плоты для околоводных и водоплавающих птиц.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Общество , Экология , Владимир Путин , Тузла
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