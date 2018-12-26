Рядом с Крымским мостом установили кормушки для птиц

Экологи установили кормушки для птиц рядом с мостом через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Для птиц, зимующих в районе Крымского моста, установлены кормовые столы с полезными злаками. Их разместили в местах скопления птичьих стай — у мелководных водоемов на острове Тузла и озера у Тузлинской косы. Зимняя подкормка пернатых — один из этапов экопрограммы проекта моста", — говорится в сообщении.

По данным эколога компании "СГМ-Мост" Анны Бычковой, в районе моста обитает много птиц, в том числе есть редкие и охраняемые виды.

"Сейчас на Тузле зимуют лебеди, утки, цапли, чайки, бакланы — частые обитатели этого острова. Здесь они любят добывать корм и отдыхать после перелетов", — сказала Бычкова.

В инфоцентре отметили, что мелководные озера в районе моста имеют важное значение для пернатых в гнездовой период, во время миграций и зимовок. В течение года на этих участках были установлены искусственные гнездовья и плавучие дома — плоты для околоводных и водоплавающих птиц.