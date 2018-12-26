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Школьница из Липецкой области получила в подарок от Путина щенка хаски 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
Фото: Администрация Елецкого района
Школьница Валерия Шаталова из деревни Хмелинец Липецкой области, которая написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой исполнить ее мечту, получила в подарок щенка хаски, о чем она просила, сообщается на сайте администрации Елецкого района Липецкой области.
Семилетняя Валерия, как отмечается на сайте, очень хотела получить особенный подарок на Новый год и написала письмо президенту Российской Федерации. В нем она рассказала, что однажды увидела по телевизору, что президент дарит щенков детям, и подумала, что возможно, остался еще один щенок хаски и для нее.
"Рассудительная Валерия сочла неудобным написать о такой мечте Деду Морозу, ведь все дети пишут ему о своих желаниях и подарков может просто не хватить. 21 декабря Дед Мороз с важным поручением от президента прибыл в деревню Хмелинец", — говорится в сообщении.
Вручая девочке пушистого белого щенка хаски, Дед Мороз сказал, что такое поручение ему "шепнул на ушко" глава государства на центральной елке в Кремле.
Это не первый подобный подарок от Путина школьникам. Накануне 2018 года щенка лабрадора в подарок от президента получила школьница из Брянской области. В марте щенка швейцарской овчарки получил двенадцатилетний школьник из Ярославля, мечтавший о собаке с трех лет.
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Общество , Владимир Путин , Липецкая Область
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