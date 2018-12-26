Школьница из Липецкой области получила в подарок от Путина щенка хаски

Школьница Валерия Шаталова из деревни Хмелинец Липецкой области , которая написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой исполнить ее мечту, получила в подарок щенка хаски, о чем она просила, сообщается на сайте администрации Елецкого района Липецкой области.

Семилетняя Валерия, как отмечается на сайте, очень хотела получить особенный подарок на Новый год и написала письмо президенту Российской Федерации. В нем она рассказала, что однажды увидела по телевизору, что президент дарит щенков детям, и подумала, что возможно, остался еще один щенок хаски и для нее.

"Рассудительная Валерия сочла неудобным написать о такой мечте Деду Морозу, ведь все дети пишут ему о своих желаниях и подарков может просто не хватить. 21 декабря Дед Мороз с важным поручением от президента прибыл в деревню Хмелинец", — говорится в сообщении.

Вручая девочке пушистого белого щенка хаски, Дед Мороз сказал, что такое поручение ему "шепнул на ушко" глава государства на центральной елке в Кремле.

Это не первый подобный подарок от Путина школьникам. Накануне 2018 года щенка лабрадора в подарок от президента получила школьница из Брянской области. В марте щенка швейцарской овчарки получил двенадцатилетний школьник из Ярославля, мечтавший о собаке с трех лет.