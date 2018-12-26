Пока вы спали: Иностранцы задерживают доллары россиян

Путин и Лукашенко поговорили о проблемах

России и Белоруссии есть проблемы, но страны могут договориться. Об этом, как сообщает «Коммерсант», перед предновогодним обедом в Кремле президент России Владимир Путин сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко . По его словам, отношения между странами «весьма успешно» развиваются, однако есть и «вопросы», «как правило, в сфере экономики», но они решаемы.

«Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы», — ответил Лукашенко.

5 миллионам россиян запретили покидать страну

4,7 миллиона россиян был запрещен выезд за границу из-за долгов, сообщает News.ru со ссылкой на подсчеты Федеральной службы судебных приставов. Именно такое количество постановлений о временном ограничении выезда суды вынесли на конец октября. Суммарный долг людей, лишившихся права покидать Россию, составил 2,2 триллиона рублей. За весь 2017 год в праве выезда были ограничены 2,97 миллиона человек, долг которых составлял 1,87 триллиона. По словам директора микрофинансовой компании «Городская сберегательная касса» Александра Мамонова, рост числа судебных взысканий связан с появлением закона о коллекторах, который снизил эффективность их методов.

УПЦ будет судиться с Украиной

Украинская православная церковь Московского патриархата оспорит в суде закон, вынуждающий ее упомянуть Русскую православную церковь в своем названии. Об этом «Коммерсанту» рассказал собеседник в УПЦ МП. По его словам, закон о переименовании не соответствует конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует миллионы украинцев по религиозному признаку.

«Мы инициируем обращение в Конституционный суд (Украины. — Прим. ред.)», — сообщили в УПЦ.

Иностранцы задерживают доллары россиян

«Где-то треть» долларовых расчетов российских компаний с иностранными происходит с задержкой из-за санкций США. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр финансов России Антон Силуанов . По его словам, иностранцы вынуждены согласовывать долларовые расчеты с россиянами с отвечающим за правоприменение в области санкций подразделением Минфина США . По этой причине «где-то треть» из них проходят с задержкой, «бывало такое, на три месяца».

«Даже и азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах», — посетовал Силуанов.

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