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Пока вы спали: Иностранцы задерживают доллары россиян 

Рамблер 14 минут назад
Фото: ТАСС

Путин и Лукашенко поговорили о проблемах

У России и Белоруссии есть проблемы, но страны могут договориться. Об этом, как сообщает «Коммерсант», перед предновогодним обедом в Кремле президент России Владимир Путин сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По его словам, отношения между странами «весьма успешно» развиваются, однако есть и «вопросы», «как правило, в сфере экономики», но они решаемы.
«Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы», — ответил Лукашенко.

5 миллионам россиян запретили покидать страну

4,7 миллиона россиян был запрещен выезд за границу из-за долгов, сообщает News.ru со ссылкой на подсчеты Федеральной службы судебных приставов. Именно такое количество постановлений о временном ограничении выезда суды вынесли на конец октября. Суммарный долг людей, лишившихся права покидать Россию, составил 2,2 триллиона рублей. За весь 2017 год в праве выезда были ограничены 2,97 миллиона человек, долг которых составлял 1,87 триллиона. По словам директора микрофинансовой компании «Городская сберегательная касса» Александра Мамонова, рост числа судебных взысканий связан с появлением закона о коллекторах, который снизил эффективность их методов.

УПЦ будет судиться с Украиной

Украинская православная церковь Московского патриархата оспорит в суде закон, вынуждающий ее упомянуть Русскую православную церковь в своем названии. Об этом «Коммерсанту» рассказал собеседник в УПЦ МП. По его словам, закон о переименовании не соответствует конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует миллионы украинцев по религиозному признаку.
«Мы инициируем обращение в Конституционный суд (Украины. — Прим. ред.)», — сообщили в УПЦ.

Иностранцы задерживают доллары россиян

«Где-то треть» долларовых расчетов российских компаний с иностранными происходит с задержкой из-за санкций США. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, иностранцы вынуждены согласовывать долларовые расчеты с россиянами с отвечающим за правоприменение в области санкций подразделением Минфина США. По этой причине «где-то треть» из них проходят с задержкой, «бывало такое, на три месяца».
«Даже и азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах», — посетовал Силуанов.

Россия может стать некурящей в 2050-м

Проект антитабачной концепции Минздрава на 2019-2030 годы подразумевает прекращение продаж сигарет после 2050 года. С текстом документа ознакомился РБК. Согласно ему, к 2025 году курильщиков среди россиян должно стать на 5% меньше — 25% населения, а к 2040-2050 годам еще на 20% — 5% населения. По этой причине Минздрав и считает возможным прекращение продаж сигарет. В ведомстве уверены, что отказ россиян от курения принесет государству больше денег, чем приносят табачные компании, потому что трудоспособность и продолжительность жизни вырастут, а время болезней сократится.
Комментарии
Общество , Антон Силуанов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минздрав РФ , Казначейство США , РПЦ
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