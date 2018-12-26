Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курение предложили сделать вне закона 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минздрав России подготовил новый проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Согласно планам, в ближайшие 30 лет число курильщиков должно сократиться до пяти процентов, после чего табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. Разработчики антитабачной политики подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки должны начать отказываться 0,5 процента россиян.
Помимо пропаганды отказа от курения, в Минздраве предлагают бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также некурительных табачных изделий. Также планируется обязать производителей использовать однотонную упаковку для всех сигаретных пачек.
В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда пачек сигарет. По подсчетам ВЦИОМ, сегодня курят 34 процента россиян или 50 миллионов человек. 2 ноября 2018 года в Минздраве заявили, по которой смертность от курения и алкоголизма в России намного выше, чем в других странах.
В июне сообщалось, что вейпы и системы нагревания табака в России попадут под действие единого антитабачного закона, и отдельных правил для них не будет. О том, что вейпы, электронные сигареты и другие альтернативные способы курения должны быть законодательно приравнены к обычным сигаретам, в России говорят с начала 2018 года.
Последние новости
Екатерина Андреева раскритиковала телевидение Москва расширила санкции против Украины Московское метро удвоится
Комментарии1
Общество , Социология , Минздрав РФ , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США размещают высокоточное оружие у границ России89
Россия резко ответила на ультиматумы США по ракетам723
«Она просто открывала рот и шипела от боли»13
Наоми Кэмпбелл показалась без парика
В Москве подростка перемололо в снегоуборочной машине82
Видео
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
00:29
В Дагестане обрушился мост
Происшествия
01:07
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Войска Армия
03:15
Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко
Политика В мире
05:36
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Армия Оружие
01:40
Россия отказалась безосновательно доверять НАТО
Политика Армия
03:15
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко
Политика
02:45
Украина подслушала переговоры российского ВМФ
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение