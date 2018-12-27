Россияне поддержали армию и РПЦ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к различным общественным и политическим институтам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса.

Наиболее высоко жители страны оценили деятельность армии (86 процентов поддержали, 6 процентов высказались против). Также респонденты одобрили действия РПЦ (69 процентов за, 16 процентов против) и правоохранительных органов (54 процентов за и 27 — против). Социологи объясняют высокий уровень доверия тем, что эти институты не несут прямую ответственность за решение повседневных проблем в стране и принятие важных экономических решений.

Россияне не одобряют деятельность оппозиции: 41 процент опрошенных настроен по отношению к ней негативно, поддерживает ее 30 процентов. Помимо этого наибольшее недоверие у жителей страны вызывает судебная система и политические партии, против их действий выступило 37 процентов.

Опрошенных также попросили оценить деятельность парламента. Почти половина россиян не одобряет происходящее в Государственной думе , а поддерживают ее лишь 35 процентов. Социологи отметили, что уровень доверия к власти упал летом в связи с повышением пенсионного возраста и с тех пор существенно не менялся.

Опрос был проведен 17 декабря 2018 года методом телефонного интервью. На вопросы ответили 1600 совершеннолетних россиян.