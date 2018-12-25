Киселев объяснился за агрессию на телевидении

По его словам, негатив объясняется ролью государства на международной арене. Киселев отметил, что агрессия — это «некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире».

При этом телеведущий считает, что российская повестка не отражается на телевидении агрессивно. Россияне в 2018 году стали стали теплее относиться друг к другу и к внешнему миру, заметил Киселев.

«Достаточно посмотреть на то, как прошел у нас футбольный чемпионат. (…) Нас пугали агрессивными русскими болельщиками, русской агрессией, но ничего подобного не было. Наши люди щедро принимали гостей», — сказал он.

Киселев также обратил внимание, что различные негативные случаи в России не происходят системно.

«Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидении», — заключил он.

Ранее 25 декабря Андреева призналась, что не смотрит телевизор из-за «опасного для здоровья» уровня агрессии. Она добавила, что подобной негативной повестки не присутствует на Первом канале.