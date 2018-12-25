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Киселев объяснился за агрессию на телевидении 

Lenta.ru 37 минут назад
Автор программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев ответил на обвинения ведущей Первого канала Екатерины Андреевой в высоком уровне агрессии на российском телевидении. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, негатив объясняется ролью государства на международной арене. Киселев отметил, что агрессия — это «некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире».
При этом телеведущий считает, что российская повестка не отражается на телевидении агрессивно. Россияне в 2018 году стали стали теплее относиться друг к другу и к внешнему миру, заметил Киселев.
«Достаточно посмотреть на то, как прошел у нас футбольный чемпионат. (…) Нас пугали агрессивными русскими болельщиками, русской агрессией, но ничего подобного не было. Наши люди щедро принимали гостей», — сказал он.
Киселев также обратил внимание, что различные негативные случаи в России не происходят системно.
«Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидении», — заключил он.
Ранее 25 декабря Андреева призналась, что не смотрит телевизор из-за «опасного для здоровья» уровня агрессии. Она добавила, что подобной негативной повестки не присутствует на Первом канале.
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Комментарии41
Общество , Видео , Дмитрий Киселев , Екатерина Андреева , Радиостанция "Говорит Москва"
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