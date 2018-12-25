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У Виталия Калоева родилась двойня 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Напомним, супруга, дочь и сын архитектора Калоева погибли в 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером.
Россиянин Виталий Калоев, известный убийством швейцарского авиадиспетчера, снова стал отцом. Об этом сообщила на своей странице в Facebook российская и казахстанская журналистка Ксения Каспари, написавшая о нем книгу под названием «Столкновение».
«Виталий Калоев сегодня снова стал отцом. У него родилась двойня. Сын и дочь. Я очень-очень рада за Виталия Константиновича и его супругу Ирину!», — сказано в сообщении в соцсети.
Напомним, супруга, дочь и сын архитектора Калоева погибли в 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером. Инцидент произошел из-за ошибки авиадиспетчера. В 2004 году мужчина убил швейцарца Петера Нильсена. Калоев был приговорен к восьми годам лишения свободы, но уже в 2007 году он был освобожден и вернулся в родную Северную Осетию, где и живет в настоящее время.
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