У Виталия Калоева родилась двойня

Напомним, супруга, дочь и сын архитектора Калоева погибли в 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером.

Россиянин Виталий Калоев, известный убийством швейцарского авиадиспетчера, снова стал отцом. Об этом сообщила на своей странице в Facebook российская и казахстанская журналистка Ксения Каспари, написавшая о нем книгу под названием «Столкновение».

«Виталий Калоев сегодня снова стал отцом. У него родилась двойня. Сын и дочь. Я очень-очень рада за Виталия Константиновича и его супругу Ирину!», — сказано в сообщении в соцсети.