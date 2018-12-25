У Псковской области появился официальный гимн и флаг

Депутаты Псковского областного собрания утвердили в двух чтениях проекты законов о гербе и флаге региона. Официальные символы региона парламентарии поддержали большинством голосов.

До сегодняшнего дня Псковская область оставалась единственным субъектом Российской Федерации , у которого не было собственного флага и гимна, а установленный герб не соответствовал геральдическим нормам. В 2018 году указом губернатора Михаила Ведерникова был создан геральдический совет при администрации региона, которому было поручено разработать государственную символику региона: герб, флаг и гимн. Позднее среди жителей Псковской области был объявлен конкурс проектов официальных символов региона.

"За" 39 [депутатов], 1 "против". Принимается закон, по проекту проекта нет замечаний, постановление принимается", — объявил спикер регионального парламента Александр Котов, подводя итоги голосования по законопроекту об утверждении флага Псковской области.

В администрации региона ранее уточняли, что в разработке герба и флага участвовала творческая группа под руководством главного редактора веб-сервера Геральдика.ру, президента МООСРИТ "Развитие" Юрия Росича. Итоговые эскизы символов прошли экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ. По итогам конкурса на лучший гимн победителем признана работа кандидата филологических наук, доцента, члена Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов Татьяны Рыжовой.

"Очень доволен, рад, что проекты приняты и не вызвали раздражение депутатов. Работа была проведена огромная, велась еще с мая по разработке герба и флага. Исходный проект, который был вынесен на геральдическую комиссию, и который в итоге принят, принципиально не сильно отличается. Самый главный элемент — это псковский барс и рука, они остались", — сказал Росич журналистам после рассмотрения вопроса на сессии регионального парламента.

Как пояснили в пресс-службе областного собрания, гимн Псковской области пока не утвержден, так как на сегодняшний день разработчиками законопроекта предложена только его текстовая часть.

О гербе и флаге

Ранее директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в комментарии ТАСС говорил о том, что элементы флага и герба исторически обоснованы и хорошо знакомы жителям региона. По его словам, флаг Псковской области отражает древнюю архитектуру региона и богатое культурное наследие.

Герб Псковской области представляет собой щит, увенчанный короной и лазоревой лентой с нанесенным девизом "Потягнем за Отечество". На флаге Псковской области изображены длань, выходящая из облака, и барс. На левой стороне флага нанесен узор "бегунок", который повторяет аналогичный узор на храмах, и подчеркивает древнюю архитектуру и храмовое строительство, которое на протяжении многих веков велось в Пскове.