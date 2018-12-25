Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани на корпоративе устроили боулинг из людей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Большой Лебовски
Сотрудники казанской фирмы на корпоративе сыграли в боулинг друг другом. Видео развлечений работающих казанцев опубликовала «Комсомольская правда».
По данным издания, корпоративное мероприятие проходило в вип-зале кальянной на Чистопольской улице в столице Татарстана, а партия в боулинг — в общем зале.
На видеозаписи трое мужчин в белых трусах становятся на колени друг рядом с другом и опираются руками о пол. Двое других принимают те же позы, однако стоя уже на спинах друзей. Последний мужчина венчает конструкцию.
Следом в кадре появляются еще двое мужчин в трусах, а также в очках для плавания и оранжевых строительных касках. На груди одного из них нарисован американский флаг.
Мужчины по очереди разгоняются, падают на живот, скользят по чем-то смазанной дорожке и врезаются в коллег, разрушая пирамиду.
Видео заканчивается подготовкой к новому «страйку», в ходе которой один из боулеров получает шлепок по ягодицам от другого.
Комментарии
Общество , Комсомольская правда , Казань , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников315
Россия ужесточила санкции против Украины16
Эрдогану отказали во встрече с Путиным5
Британия обвинит Россию в крупнейшем авиаколлапсе
Россиянам разрешили «шпионскую» технику28
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
00:54
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Политика
04:44
Рынска открестилась от развода Собчак и Виторгана
Шоу-бизнес
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:54
Худрук раскачала зал, пока дети выступали
Общество
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
04:00
Россия ужесточила санкции против Украины
Политика
00:41
Британия обвинит Россию в крупнейшем авиаколлапсе
Происшествия Другое
01:26
Людьми играли в боулинг на корпоративе в Казани
Общество
00:57
Бутырку могут превратить в культурный центр
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение