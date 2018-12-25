В Казани на корпоративе устроили боулинг из людей

Сотрудники казанской фирмы на корпоративе сыграли в боулинг друг другом. Видео развлечений работающих казанцев опубликовала « Комсомольская правда ».

По данным издания, корпоративное мероприятие проходило в вип-зале кальянной на Чистопольской улице в столице Татарстана , а партия в боулинг — в общем зале.

На видеозаписи трое мужчин в белых трусах становятся на колени друг рядом с другом и опираются руками о пол. Двое других принимают те же позы, однако стоя уже на спинах друзей. Последний мужчина венчает конструкцию.

Следом в кадре появляются еще двое мужчин в трусах, а также в очках для плавания и оранжевых строительных касках. На груди одного из них нарисован американский флаг.

Мужчины по очереди разгоняются, падают на живот, скользят по чем-то смазанной дорожке и врезаются в коллег, разрушая пирамиду.

Видео заканчивается подготовкой к новому «страйку», в ходе которой один из боулеров получает шлепок по ягодицам от другого.