Пока вы спали: Как выживают россияне

Причина дыры в «Союзе» может остаться тайной Ни один из способов выяснить причины появления дырки в корпусе космического корабля «Союз МС-09» не может гарантировать точность результатов, заявили «Известиям» ведущие материаловеды. Заплатка для отверстия из герметика может быть подвергнута материаловедческой экспертизе тремя способами. Точность результатов модельного эксперимента будет зависеть от способности воспроизвести на Земле космические условия, а также степени соблюдения инструкции при нанесении герметика. На точности натурного эксперимента может сказаться тот факт, что в космосе материалы активно выделяют газы, меняющие их структуру. Химический анализ способен определить внутреннюю структуру герметика, однако ученые не высказали полной уверенности в том, что это даст ответ на вопрос о времени возникновения отверстия. Российские трассы могут стать быстрее Максимальная разрешенная скорость на некоторых участках ряда трасс России может вырасти, рассказали «Известиям» в Росавтодоре . С 90 километров в час до 110 она может вырасти на 419-616 километрах трассы М-9, на 178-542 километрах Р-23, на 105-141 километрах Р-56, 4-59 километрах А-212, на 33-47 километрах Р-242, а также на участках М-5, М-8, Р-22, А-289, А-370, Р-217 и Р-404. До 130 километров в час скорость может вырасти на новых участках платных трасс М-4 и М-11. Необходимость этого в Федеральном дорожном агентстве обосновывают тем, что повышение максимальной скорости на трассах снижает аварийность и увеличивает пропускную способность. Зачем мир пугают третьей мировой Статья профессора военного колледжа Армии США Роберта Фарли в The National Interest , в которой были названы потенциальные места начала третьей мировой войны, является попыткой «заслонить» уже ведущуюся США гибридную войну против России и Китая. Такое мнение журналист Сергей Латышев высказал в статье для «Царьграда» . Три дня назад Фарли предсказал, что в 2019 году третья мировая может начаться в Южно-Китайском море, на Украине, в Персидском заливе или Северной Корее. «Вылазка террористов или локальный конфликт станут поводом для начала мировой войны только в одном случае — когда она полностью подготовлена», — уверен Латышев. Трамп проиграл торговую войну Walmart, США сильнее прочих пострадали от торговой войны, которую сами же объявили всему миру, пишет «Лента.ру» . Впервые недовольство торговлей с Китаем президент США Дональд Трамп высказал еще в ходе предвыборной кампании. Ему не нравились 500-миллиардный двусторонний торговый дефицит и кража китайцами интеллектуальной собственности корпораций США. Первые пошлины пали на производителей стиральных машин и солнечных батарей в январе 2018 года, следующие — на металлургов, в том числе европейских. В результате производитель мотоциклов Harley-Davidson перенес производство за границу, чтобы избежать новых европейских пошлин, хотя Трамп хотел обратного — возвращения американского бизнеса в Америку. Среди других пострадавших — Nike, Ford , Tesla, Apple Boeing . Самого Трампа винили в непонимании фундаментальных принципов системы мировой торговли, а главной цели он так и не достиг — Китай по-прежнему ведет политику экономической экспансии. Как выживают россияне Живущие на прожиточный минимум россияне рассказали «Ленте.ру», как им это удается. Один из них, сторож, питается один-два раза в день, на что в месяц тратит 600-800 рублей. Зимой он носит купленную 20 лет назад куртку. Сотрудник вологодского ж/д предприятия Владимир Пасхин и его жена на 37 тысяч в месяц живут сами и помогают старшему сыну учиться в институте в Санкт-Петербурге, а младшему — в платном техникуме. Еда обходится семье примерно в четыре тысячи в месяц, что сказалось на здоровье — выпали зубы. 47-летняя Елена из города Сланцы два года не может найти работу и вынуждена жить на пособие по безработице — 850 рублей. «Макароны. Хлопья овсяные. Масло растительное. И так каждый день», — рассказала она.