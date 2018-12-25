Турецкая поездка детей из Клинцов: вопросов все больше

Глава благотворительного фонда имени убитого в Анкаре посла Андрея Карлова его вдова Марина 24 декабря попыталась убедить журналистов в том, что в поездке детей чиновников из Брянской области Турцию за счет благотворительного фонда нет ничего предосудительного. В конце пресс-конференции Карлова расплакалась. А по ходу мероприятия яркое заявление сделала еще одна представительница администрации Клинцов

Неудивительно, что вокруг этой истории очень много эмоций. Однако, если посмотреть на произошедшее отстраненно, заголовок «местные чиновники отвезли своих детей на отдых за счет пожертвований на больных детей» не совсем корректен. Кто и на что именно жертвует этому фонду, непонятно.

Ситуацию не смогла прояснить даже президент фонда. Когда на пресс-конференции речь зашла о конкретике, выяснилось, что вдова Андрея Карлова в этом благотворительном фонде — лицо «номинальное», не отвечающее ни за что. Понятные, обоснованные вопросы журналистов в итоге довели ее до слез. Но это не снимает вопроса, почему фонд, который называется «фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации», помогает здоровым и не нуждающимся, в том числе взрослым людям?

Второе: это был не совсем отдых, как минимум не летом на море. Март, экскурсии, музеи, прогулки на яхте, спортивные состязания, мероприятия по случаю названия улицы в честь Андрея Карлова и открытия ему памятника. Но тогда возникает вопрос: а при чем тут вообще дети? Организуйте официальную поездку чиновников в город-побратим, не трогая деньги благотворительно фонда. Наличие на мероприятии детей никак не влияет на перспективы появления в этом городе улицы Карлова.

Но все попытки спокойно разобрать ситуацию разбиваются о заявления представителей администрации Клинцов. «А фонд не просил везти в Турцию именно больных», — сказал глава города. «А дети сотрудников администрации — это, что, не дети из Клинцов?» — отметила его заместительница. И, наконец, заявление, которое на специальной пресс-конференции сделала начальница отдела образования Клинцовской горадминистрации Жанна Бурнос:

«Сейчас в социальных сетях идет очень много оскорблений и проклятий. Я прошу за детей: остановитесь, люди, не доводите до горя. Да, мой ребенок ездил в Турцию, потому что мой ребенок — юнармеец, мой ребенок — волонтер. Почему я поехала? Изначально планов о моем пребывании и поездке не было, и меня попросили об этом, потому что поездка очень серьезная: 50 детей, не имевших опыта, вывезти за границу — не каждый возьмет на себя эти риски. Меня попросили поехать».

Возникает вопрос: неужели дети местного руководства и силовиков не видели в жизни ничего красивее маленького турецкого городка в марте в плюс 18? Когда смотришь на годовой доход в 66 с лишним миллионов рублей в декларации главы администрации города, начинаешь сомневаться в том, что его дочери так уж нужно было место в этой поездке.

Возникает предположение, что, возможно, здесь больше пафоса и фальши, нежели жадности и цинизма. Может, просто местному руководству важно было почтить память убитого посла, обозначить статус, по церемониальному поводу собрав в один круг будущую подрастающую местную элиту? Политолог Константин Симонов больше склоняется все-таки к тому, что это просто жадность, а точнее особое отношение чиновничества, особенно регионального, к миру вокруг:

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности : «Чиновники на местах чувствуют себя достаточно безнаказанно, потому что царь далеко, народ глубоко. К сожалению, такая наша современная классика. Когда публикуют декларации главы этой территории и показывают его доходы, можно, конечно, задать вопросы, зачем на мелочах экономить с такими доходами. Но ведь в этом и суть жизни таких людей: когда они видят возможность еще где-то урвать кусочек, то почему бы этим не воспользоваться».

В этом контексте понятнее становится и реакция чиновников. Многие из них, похоже, совершенно искренне не понимают, за что на них ополчилась общественность. Слова главы Брянской области, который хоть и раскритиковал руководителя администрации Клинцов за «аморальный поступок», тоже укладываются эту концепцию. «Чиновники сегодня не могут понять, что чиновник — это не привилегия, а наказание», — заявил губернатор Александр Богомаз

По итогам скандала областные власти решили «разработать во всех муниципалитетах региона регламент проведения благотворительных детских конкурсов». Ну как тут не согласиться с губернатором?