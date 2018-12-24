Мединский прочёл стихотворение Летова

Отмечается, что одним из традиционных элементов интервью является «гадание» на сборнике стихов поэта.

«Заглянем в будущее. Любая страница, первые восемь строчек», — предложил ведущий.

Мединскому досталось стихотворение «Солнечный зайчик взломал потолок» 1993 года.

Ранее стало известно, что частный аэродром малой авиации Поповка в 10 км от Омска назовут именем лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Также портал «Реальное время» сообщал, какие варианты названий для аэропортов Приволжского федерального округа в рамках конкурса «Великие имена России» стали самыми популярными.