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Полиция отказалась возбуждать дело о гомосексуализме в школе 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Ресурсный центр для ЛГБТ/vk.com
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за пропаганды гомосексуализма на школьной выставке «Толерантный мир» в Екатеринбурге.
«В возбуждении административного производства по статье 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) было отказано из-за отсутствия состава правонарушения», — передаёт сообщение пресс-службы городского УМВД РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, член Общественной палаты РФ адвокат Генри Резник назвал изъятие полицией детских рисунков с изображением геев и лесбиянок в школе Екатеринбурга «умопомрачением».
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