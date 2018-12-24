Праздники, чтобы #боржомить: «Боржоми» переоделся к зимнему сезону

«Боржоми» объявляет старт праздничного веселья под девизом «Праздник, чтобы #боржомить». В рамках новогодней кампании бренд выпустил «нарядную» серию упаковки, подготовил вдохновляющие видеоролики, красочные визуальные сюжеты, а также объединил все аспекты праздничного досуга новым словом — #боржомить.

В преддверии Нового года как никогда хочется забыть обо всех делах и заботах, позволить себе веселиться и целиком раствориться в атмосфере праздника. Именно в этот сказочный период можно решиться на новые, порой сумасшедшие действия! «Боржоми» официально заявляет: пришло время громко смеяться, играть в снежки и зажигать феерверки.

«Наш бренд давно стал практически синонимом новогоднего веселья. А благодаря новой праздничной упаковке мы создаем атмосферу праздника для наших потребителей — ведь наступило время #боржомить, то есть здорово и активно проводить время», — рассказала Татьяна Сырцева, директор по маркетингу IDS Borjomi Russia.

Яркие цвета новой упаковки, позитивные видеосюжеты, и сам «Боржоми», который давно стал непременным атрибутом праздника, — настроят каждого на продолжительное веселье и новогодние чудеса.

Чтобы помочь потребителям погрузиться в предпраздничную атмосферу была разработана специальная линейка воды «Боржоми» в красочной упаковке. Гармоничное сочетание ярких красок и феерверков, современно стилизованная фигура благородного оленя и неизменного брендового цвета Georgian Green привлекает внимание к «нарядной» линейки продукта и напоминает о наступившем волшебном периоде.

Серия веселых видео и визуальных сюжетов иллюстрируют, что же значит #боржомить: искренне и открыто радоваться, по-новому ярко и необычно отдыхать, совершать смелые поступки, о которых всегда мечтал, и от души наслаждаться атмосферой праздника!

О IDS Borjomi Russia:

IDS Borjomi Russia, лидер рынка бутилированной воды России, является частью международной компании IDS Borjomi International — крупнейшего производителя природных бутилированных вод в СНГ и странах Балтии. В портфель IDS Borjomi Russia входят такие известные бренды, как «Боржоми», «Святой Источник» и «Эдельвейс».

О «Боржоми»:

«Боржоми» — знаменитая грузинская минеральная вода вулканического происхождения. Добывается и разливается в Грузии. Импортируется в Россию компанией IDS Borjomi Russia. Выпускается в стеклянной бутылке 0.33 и 0.5 л, ПЭТ-бутылке 0.5 и 0.75 л, а с 2017 г. — и в алюминиевой банке 0.33 л.