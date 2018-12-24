В России ужесточили правила хранения оружия

Правительство России приняло решение ужесточить правила хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, обязав его владельцев хранить в сейфах не только само оружие и боеприпасы к ним, но также порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов.

Об этом говорится в тексте соответствующего постановления правительства, размещенного на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что "в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, а также в ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом" должны храниться не только "оружие и патроны", но и "инициирующие и воспламеняющиеся вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию". При этом органы внутренних дел по месту проживания владельцев имеют право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия.

Порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов, как правило, хранят охотники и владельцы гладкоствольного оружия, занимающиеся спортивной стрельбой.