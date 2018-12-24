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Россияне назвали события года 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жители России выбрали главные события уходящего года, сообщает РБК со ссылкой на исследования Левада-Центра.
Социологи предложили россиянам выбрать несколько важнейших событий из списка. 47 процентам респондентов год запомнился строительством моста в Крыму, 46 процентов выбрали пенсионную реформу, на третьем месте — выборы президента России (37% опрошенных).
Чуть меньше голосов набрал Чемпионат мира по футболу — 36%. Далее в рейтинге идёт пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово — 34%, стрельба в политехническом колледже в Крыму — 28%, конфликт в Керченском проливе — 25%.
Совсем немногие отметили инцидент с отравлением Сергея Скрипаля — 7%, блокировку Telegram — 6%, «бархатную революцию» в Армении — 3%, процесс над Кириллом Серебренниковым — 2%.
Исследователи также предложили оценить респондентам уходящий год. Для 45% 2018-й стал сложнее предыдущего. 65% назвали год «средним», 16% — хорошим, 13% — плохим.
Комментарии
Общество , Сергей Скрипаль , Кирилл Серебренников , Левада-центр , РБК
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