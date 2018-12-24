Россияне назвали события года

Социологи предложили россиянам выбрать несколько важнейших событий из списка. 47 процентам респондентов год запомнился строительством моста в Крыму, 46 процентов выбрали пенсионную реформу, на третьем месте — выборы президента России (37% опрошенных).

Чуть меньше голосов набрал Чемпионат мира по футболу — 36%. Далее в рейтинге идёт пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово — 34%, стрельба в политехническом колледже в Крыму — 28%, конфликт в Керченском проливе — 25%.

Исследователи также предложили оценить респондентам уходящий год. Для 45% 2018-й стал сложнее предыдущего. 65% назвали год «средним», 16% — хорошим, 13% — плохим.