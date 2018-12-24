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Народ привел в бешенство сюжет «России 1» 

Дни.ру + ещё 1 34 минуты назад
Фото: «Гарри Поттер и Орден Феникса»
"Россия 1" показала большой сюжет о пользе гомеопатии. Сюжет зрителей возмутил: гомеопатия официально признана лженаукой.
В эфире программы "Утро" о гомеопатии рассуждала Инесса Миненко. Ведущие представили ее в качестве профессора кафедры нелекарственных методов лечения и клинической физиологии Первого МГМУ имени Сеченова.
Эксперт долго и подробно рассказывала о пользе и эффективности гомеопатического лечения. По ее словам, клинические испытания гомеопатических препаратов на животных и недоношенных младенцах показали хорошие результаты. Миненко подчеркнула, что эффективность такого метода лечения зависит от позы пациента во сне, цвета его глаз и волос и других необычных факторов. При этом мнение противников гомеопатии в программе не было представлено.
Гомеопатия — это метод лечения, предполагающий использование сильно разведенных препаратов, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки болезни. Напомним, в 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) году выпустила меморандум "О лженаучности гомеопатии". В нем были приведены доказательства того, что эффективность этого направления так и не подтверждена научно, передает "Царьград ТВ".
При этом, как пишет Ura.ru, в Центральном доме ученых РАН в январе 2018 года проводилась "Научная конференция "Гомеопатия". Россиян этот факт немало возмутил. Тем более, что, как оказалось, такие мероприятия на площадке РАН проводятся регулярно.
Свой сюжет о гомеопатии, показанный в программе "Утро" 22 декабря (он начинается с 48 минуты), телеканал не считает рекламным. Утверждают, что это было обсуждение. А критики гомеопатии не прозвучало, потому что формат программы не предполагает дискуссий.
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Комментарии8
Общество , РАН , Царьград ТВ
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