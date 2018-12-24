Россияне выбрали имена для пяти аэропортов 

В России завершился второй тур конкурса «Великие имена России». Как сообщается на сайте конкурса, свои голоса за имена-фавориты отдали 690,2 тысячи человек.
Во втором туре россияне голосовали за названия для аэропортов пяти городов. В Архангельске победил писатель Федор Абрамов (набрал 63 процент голосов), в Нижневартовске победителем стал нефтяник Виктор Муравленко (58 процентов), а в московском Внуково — авиаконструктор Андрей Туполев (48 процентов).
В Пензе победа досталась публицисту Виссариону Белинскому (46 процентов), а в петербургском Пулково — писателю Федору Достоевскому (40 процентов).
Конкурс «Великие имена России» проходил с 11 октября по 23 декабря. В выдвижении имен и финальном голосовании приняли участие 6,2 миллиона человек.
По итогам первого и второго туров конкурса были выбраны имена знаменитых россиян, которые предлагается присвоить 46 крупнейшим аэропортам страны. В список вошли самые разные люди: от исторических фигур и советских деятелей до современников.
В ближайшее время в Общественной палате РФ пройдет встреча организаторов проекта и собственников аэропортов. Участники встречи обсудят интеграцию имен в общественное пространство аэропортов.