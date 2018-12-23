Скандальный тур: дети чиновников отдохнули за счет бедных

Брянские чиновники отправили своих детей на отдых за счет благотворителей

Брянский губернатор Александр Богомаз проверит на профпригодность главу администрации города Клинцы после скандала с поездкой детей чиновников в Турцию . По его словам, главе Клинцов «не нужно бы направлять» свою дочь в такие путешествия. Богомаз добавил, что остальные родители детей-туристов — чиновники невысокого ранга из сферы соцзащиты, образования и полиции.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проверит главу администрации Клинцов Олега Шкуратова на профпригодность после скандала с поездкой детей чиновников в Турцию на деньги благотворительного фонда. Богомаз заявил радиостанции «Говорит Москва» , что из 50-ти участвовавших в поездке детей родители на госслужбе — лишь у десятка.

«Да, 10 человек — это дети чиновников, но чиновников невысокого ранга. Это люди, которые работают в администрации, в сфере защиты населения, работают в отделе образования, простые специалисты, работают в полиции. В том числе и [дочь] главы администрации города. Вот по главе администрации мы примем решение, что так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять»,

По словам Богомаза, в подобных мероприятиях от благотворительного фонда участвовали также члены детской военно-патриотической организации «Юнармия».

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что дети чиновников из города Клинцы Брянской области съездили на турецкий курорт за счет средств благотворительного Фонда им. Посла России в Турции Андрея Карпова . Этот фонд был сформирован для помощи несовершеннолетним, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

После скандала была проведена прокурорская проверка. Прокуратура установила, что общественность Клинцов не была оповещена о возможности отправить детей в Турцию. Дети из малообеспеченных семей и их родители об этом тоже не знали.

«Не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению», — утверждается в результатах проверки.

Сам мэр Клинцов Олег Шкуратов не увидел проблемы в том, что его дочь поехала за счет благотворителей в Турцию. Глава города подчеркнул, что она призер соревнований по легкой атлетике, а остальные дети «отбирались по такому же принципу — за спортивные или учебные успехи», сообщает ФАН.

«Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. Семь тысяч детей в городе. Из них поехало 50 [детей]. Мое мнение — никаких злоупотреблений полномочиями не было», — подчеркнул глава администрации Клинцов.

Дети и чиновники оказываются замешаны в одном скандале уже не в первый раз. Прославившаяся на всю страну фразой «государство детям ничего не должно и родителей рожать не просило» чиновница Ольга Глацких вернулась на работу в качестве главы департамента молодежной политики Свердловской области. Ранее глава региона Евгений Куйбашев сделал ей выговор за дисциплинарный проступок. На своей должности Глацких пробудет в течение двух месяцев — на время процесса объединения департамента молодежной политики с министерством образования

Ранее чиновница заявила, что ее острое высказывание в адрес молодежи было произнесено случайно. «Ну, ляпнула, понимаете. Я извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, но и все-таки обыкновенный человек», — сказала Глацких в интервью блогеру Сергею Колясникову.

Тогда же она отметила, что совесть и человеческий фактор не позволят ей оставить должность в департаменте молодежной политики, в мероприятия которого вовлечены «около 400 тыс. ребят».

По словам чиновницы, пока она отсутствовала на посту, не было запущено несколько важных проектов. «Уже три проекта, которые не реализовались, которые должны были быть запущены. И с этой вот историей пока я отстранена, идет проверка, нет реализации проектов, причем федеральных проектов, которые реализует вся страна», — пояснила она.

Слова главы департамента молодежной политики вызвали широкий общественный резонанс. Позже губернатор Куйвашев отстранил Глацких от должности на время служебной проверки. Сама чиновница впоследствии попросила прощения за свое высказывание. По ее словам, они лишь хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство». Глацких также добавила, что журналисты вырвали ее фразы из контекста.

Другой скандал с участием чиновников произошел в начале осени. Как сообщает НСН, в ходе «министерской диеты» саратовского депутата Николая Бондаренко, проверявшего возможности выживания на прожиточный минимум, член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова заявила, что люди, называющие 3,5 тысячи рублей «мизерной суммой», должны помнить о тяжелых временах Великой Отечественной войны.