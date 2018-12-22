Пранкер Вован подтвердил, что общался с главой «новой церкви» Украины

Российский пранкер Вован ( Владимир Кузнецов ) подтвердил РИА Новости , что общался с главой новой "автокефальной церкви" Украины "митрополитом" Епифанием. По его словам, разговор длился 53 минуты, запись появится в интернете в воскресенье.

Это правда, позвонили ему сегодня в 12 часов дня. Разговор длился 53 минуты. Запись выложим завтра.

Ранее пресс-секретарь неканонической украинской церковной структуры Евстратий Зоря написал в Facebook, что "митрополиту" Епифанию Думенко позвонили российские пранкеры, но тот в ходе разговора заподозрил неладное, у него "появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его".

По утверждению пресс-службы "новой церкви", пранкеры представились депутатом, председателем комитета иностранных дел Европейского парламента Дэвидом Макалистером, начали задавать вопросы, в частности, о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах.