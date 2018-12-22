Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) подтвердил РИА Новости, что общался с главой новой "автокефальной церкви" Украины "митрополитом" Епифанием. По его словам, разговор длился 53 минуты, запись появится в интернете в воскресенье.
Это правда, позвонили ему сегодня в 12 часов дня. Разговор длился 53 минуты. Запись выложим завтра.
Ранее пресс-секретарь неканонической украинской церковной структуры Евстратий Зоря написал в Facebook, что "митрополиту" Епифанию Думенко позвонили российские пранкеры, но тот в ходе разговора заподозрил неладное, у него "появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его".
По утверждению пресс-службы "новой церкви", пранкеры представились депутатом, председателем комитета иностранных дел Европейского парламента Дэвидом Макалистером, начали задавать вопросы, в частности, о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах.
"Объединительный собор" прошел в Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея с участием в основном представителей неканонических церковных структур. Так, на него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры.