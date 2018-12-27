В Кремле установили елки с желаниями, которые могут исполнить чиновники

Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле предложили исполнить желания россиян: в Малахитовом фойе и Александровском зале установили две елки, на которых висят игрушки с записками об их мечтах, передает корреспондент РИА Новости

В Кремле перед последним заседанием Госсовета в этом году поставили ёлку с желаниями детей, которые смогут исполнить министры и губернаторы pic.twitter.com/w9D3LijDn9— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 декабря 2018 г. Добровольцы назвали эту новогоднюю акцию "Елка желаний". Ее главная задача — исполнение заветных желаний представителей социально незащищенных слоев населения (лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети из многодетных семей, лица, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, дети и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями).

Первую елку окрестили "федеральной", так как желания предлагается исполнить федеральным чиновникам, министрам и руководителям различных ведомств. Вторую елку условно назвали "региональной" — желания предлагается исполнить главам российских регионов.

Чиновники и главы регионов ходили около елок, присматривались к пожеланиям, но снять шары с открытками, на которых были написаны детские мечты, решались немногие. Среди тех, кто отважился воплотить чужую мечту, оказалась вице-премьер Татьяна Голикова . Она подошла к елке и практически не раздумывая сняла шар, к которому было прикреплено желание 16-летней девушки из Архангельской области.

"Мечтает встретиться с актером Александром Петровым", — прочитала содержание открытки вице-премьер.

Голикова предположила, что, вероятно, девушка, которая захотела встретиться с Петровым, является творческим человеком и такая встреча со звездой может быть ей действительно полезной. "Я думаю, конечно, мы попросим Александра Петрова, чтобы он встретился с девушкой. А почему бы и нет?" — сказала она.

Некоторые участники заседания снимали не один, а сразу несколько шаров. Так, президент Татарстана Рустам Минниханов взял три открытки. Столько же желаний исполнит и мэр Москвы Сергей Собянин , а главе Крыма Сергею Аксенову предстоит воплотить четыре мечты. По условиям благотворительной акции, все мечты должны быть исполнены в течение 2019 года.

На открытках написаны не только детские желания. Есть и мечты от взрослых россиян. Так, 56-летняя Наталья Щетинина из Симферополя написала, что мечтает вернуться в детство и посетить цирк, где увидит выступление фокусника. А 77-летняя Лидия Чеботарева хотела бы поплавать с дельфинами в дельфинарии.