В Мурманской области открылась «Снежная деревня»

"Снежная деревня", один из самых необычных и посещаемых туристических объектов в Мурманской области , начала работу в субботу несмотря на очень малоснежное начало зимы. Как рассказала ТАСС замдиректора "Снежной деревни" Мария Васильева, организаторы впервые приняли решение использовать только искусственный снег, тогда как в прежние годы наряду с ним в строительстве обязательно применяли и обычный.

"В этом году снега крайне мало, но "Снежная деревня" открылась, сегодня ее посетили первые детские группы", — сказала Васильева.

"Снежная деревня" представляет собой сооружение, создаваемое целиком из снега и льда, с залами, коридорами, узорами, барельефами и скульптурами. Как и все прежние сезоны, у объектов деревни в этом году новая тематика. Организаторы назвали ее "Солянка сборная". "Каждый из участвовавших в работе скульпторов сам выбирал тематику барельефов, узоров и других украшений, поэтому получилась очень разноплановая экспозиция", — отметила Васильева.

По ее словам, всего в работе участвовали 20 скульпторов из нескольких регионов России, в том числе из Москвы, Петрозаводска, Кировской и Мурманской областей. Искусственный снег для создания деревни производили здесь же с помощью специального оборудования.

"Снежная деревня" в 2013 году вошла в Книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение из снега — ее площадь 2014 кв.м. Эту рекордную площадь создатели деревни выдерживают каждый год. В этом году она открывается уже в 11-й раз. В прошлом году деревню посетили более 33 тыс. гостей.