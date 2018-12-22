Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мурманской области открылась «Снежная деревня» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Снежная деревня", один из самых необычных и посещаемых туристических объектов в Мурманской области, начала работу в субботу несмотря на очень малоснежное начало зимы. Как рассказала ТАСС замдиректора "Снежной деревни" Мария Васильева, организаторы впервые приняли решение использовать только искусственный снег, тогда как в прежние годы наряду с ним в строительстве обязательно применяли и обычный.
"В этом году снега крайне мало, но "Снежная деревня" открылась, сегодня ее посетили первые детские группы", — сказала Васильева.
"Снежная деревня" представляет собой сооружение, создаваемое целиком из снега и льда, с залами, коридорами, узорами, барельефами и скульптурами. Как и все прежние сезоны, у объектов деревни в этом году новая тематика. Организаторы назвали ее "Солянка сборная". "Каждый из участвовавших в работе скульпторов сам выбирал тематику барельефов, узоров и других украшений, поэтому получилась очень разноплановая экспозиция", — отметила Васильева.
По ее словам, всего в работе участвовали 20 скульпторов из нескольких регионов России, в том числе из Москвы, Петрозаводска, Кировской и Мурманской областей. Искусственный снег для создания деревни производили здесь же с помощью специального оборудования.
"Снежная деревня" в 2013 году вошла в Книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение из снега — ее площадь 2014 кв.м. Эту рекордную площадь создатели деревни выдерживают каждый год. В этом году она открывается уже в 11-й раз. В прошлом году деревню посетили более 33 тыс. гостей.
ТАСС: последние новости
Умерла автор пьесы "Фантазии Фарятьева" Алла Соколова Путина беспокоит передел религиозной собственности на Украине Нацпарк "Русская Арктика" издал "Арктическую азбуку"
Комментарии
Общество , Мурманская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ответили на «сигнал» британских ВМС380
Дети чиновников отдохнули в Турции вместо сирот160
СК посчитал шахтеров в Соликамске погибшими10
Заподозрил неладное. Епифаний раскусил пранкера77
«Все время на игле»: Миллиардер пристыдил Порошенко1
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
00:31
Ракета «Протон» вывела на орбиту российский спутник
Технологии Наука и техника
01:46
В России ответили на «сигнал» британских ВМС
Политика Армия
00:52
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
В мире Украина
00:50
Волочкова нырнула в ледяную купель
Шоу-бизнес
00:31
Слонята для «Уголка дедушки Дурова» прибыли в Москву
Новости Москвы
05:06
Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»
В мире Украина
00:48
Появились подробности ЧП в Пермском крае
Пожары Происшествия
02:20
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки
Происшествия Пожары
04:00
Новогодние санкции: Порошенко видит символы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение