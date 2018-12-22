Маменькины сынки

США на подъеме «курсы взросления» для миллениалов. Только что начавших самостоятельную жизнь учат базовым навыкам: как готовить еду, планировать семейный бюджет и заботиться о здоровье. «Лента.ру» попыталась разобраться, кому нужны такие тренинги и почему вообще они появились.

Взрослые дети

Миллениалы — люди, чья юность пришлась на 2000-е годы. Исследователи определяют возрастную границу по-разному: к примеру, Pew Research полагает, к этому поколению относятся все люди, рожденные с 1981-го по 1996 год. В прессе принято ругать миллениалов буквально за все: они убивают традиционные индустрии (производство кускового мыла, пива и даже автомобилей), подолгу живут с родителями и не торопятся вступить в брак, а главное — никак не хотят взрослеть.

Специально для таких «детей», которые начинают жизнь только в 30 лет, и разработали «курсы взросления». На них прививают бытовые навыки (готовка, глажка, уборка), учат распоряжаться временем и финансами (не забывать вовремя оплачивать счета и откладывать деньги на черный день) и рассказывают, как правильно выстраивать отношения с противоположным полом.

29-летняя Елена Тумарас из Нью-Йорка с удовольствием ходит на курсы, хотя признается, что хотела бы научиться всему этому в детстве: «Даже не знаю, как так вышло. Я так привыкла, что мама всегда готовит, пока жила с ней. А теперь с трудом делаю себе самые простые блюда». «Каждый день я сталкиваюсь с вещами, которые, я точно знаю, умеют мои родители, мои бабушка с дедушкой, а я даже не знаю, как к ним подступиться», — вторит ей Сара Дэйгл.

«Меня всегда удивляет, что люди не знают то, что я всегда считала основами. Например, не владеют ножом или не знают, как сочетаются специи», — призналась автор кулинарных курсов Ким Каличио. Большая часть ее учеников — миллениалы.

Школа жизни

Самые известные такие курсы открылись в начале 2017 года в городе Портленд, штат Мэн . «Школу взросления» основали три женщины: психотерапевт Рейчел Вайнштейн, стендап-комик Рейчел Флехингер и учительница Кэти Брюнель. Впрочем, последняя скоро ушла из бизнеса. Создательницы «Школы взросления» утверждают, что клиентов так много, что им пришлось организовать видеокурсы с доступом за 20 долларов в месяц.

Женщины учат молодежь управлять финансами, следить за здоровьем, строить карьеру, налаживать отношения с людьми и коллективом, чинить вещи и даже делать их своими руками. Среди видеоуроков, к примеру, есть ролик под названием «Пришить пуговицу как крутой парень».

Рейчел Вайнштейн занялась курсами для взрослых, когда увидела, как много ее молодых клиентов страдает от постоянного чувства стыда за то, что они не умеют делать элементарные бытовые вещи, которым их никто не учил. «Они хотели бы скрыть от остальных свое неумение распоряжаться деньгами или разобрать кладовку, но перед собой им постоянно неудобно, и это заставляет их испытывать постоянный стресс», — считает она. Девиз «Школы взросления» — «Приходи к нам вместо того, чтобы звонить родителям», потому что молодым людям часто неловко беспокоить родителей из-за такой ерунды, как засор в трубах или необходимость поменять масло в машине.

Вайнштейн считает, что миллениалы чувствуют себя беспомощными из-за того, что в их жизни практически нет проблемы выбора и гнета традиционных ценностей. Они могут не волноваться о покупке квартиры и просто снимать жилье, работать удаленно и не жениться до тех пор, пока им самим этого не захочется. На их юность пришелся экономический кризис и технологический прорыв. «Они не привыкли ждать: любимый сериал теперь можно посмотреть в любое время на Netflix , товары заказать с доставкой в тот же день на Amazon , а партнера на ночь найти на Tinder. Но удовлетворение от работы и крепкие отношения нельзя получить здесь и сейчас, над ними надо медленно и кропотливо работать, а иногда это даже бывает неприятно».

Как так вышло

В 2017 году 35 процентов американцев в возрасте от 18 до 34 лет предпочитали жить с родителями. Для сравнения: в 2005 году этот показатель составлял всего 26. «Сейчас молодые люди живут с родителями чаще, чем с друзьями, и гораздо чаще, чем с супругами», — объяснил демограф Джонатан Веспа. Именно этим, по его мнению, объясняется неумение миллениалов делать то, что их родителям кажется элементарным.

Эксперт по этикету Мика Мейер винит в отсутствии навыков общения у миллениалов резкое развитие технологий: «Они выросли с телефонами в руках, поэтому им плохо даются разговоры лицом к лицу, зрительный контакт, язык тела».

Вайнштейн отмечает, что от большинства ее учеников требовали хорошо учиться, чтобы поступить в хороший колледж: «Если детей постоянно нагружать подготовкой к экзаменам и учебой, они, понятное дело, меньше времени будут проводить с семьей. Да и родители не будут отвлекать их, чтобы научить чистить кухонную раковину или показать, как повесить картину». Уроки домоводства убрали из программы в большинстве школ, чтобы вместо них поставить больше научных дисциплин. Некоторым учащимся постоянно не хватает денег вовсе не из-за бесконтрольной траты на тосты с авокадо и компьютерные игры: многие выпускники вынуждены несколько лет после получения диплома выплачивать кредиты, взятые на оплату образования.

«В идеальном мире нас всех сопровождал бы некий гибрид нашей бабушки и волшебника Мерлина и любовно учил бы, как делать все на свете. Но так как такого помощника у нас нет, поддержка не помешает», — объяснила Келли Уильямс Браун, автор бестселлера 2013 года «Взросление: как вырасти за 535 простых шагов» и блога, полного бытовых лайфхаков для тех, кто только вступает в самостоятельную жизнь.

adulting is hard, I think I'd rather be a dog, wine is the only consolation for being human instead:P pic.twitter.com/NVccF0KKA2— Grinch&Greyhounds (@JessCaitReid) 27 июня 2015 г. Миллениалы не покупают дома, не спешат жениться и заводить детей. И хотя их принято винить в инфантильности, чаще всего их поведение вызвано финансовыми причинами. С 2000 года цена на недвижимость выросла на четверть, а реальный доход молодых специалистов — всего на один процент. Не стоит забывать и о постоянно растущих ценах на продукты и услуги, которые заставляют молодые пары откладывать рождение детей.

Ничто не ново

Однако это явление нельзя назвать новым. В 2007 году профессор-антрополог Холли Свайерс обратила внимание на то, как сильно студенты переживают о своем будущем. На людях они вели себя уверенно, а в личных беседах признавались, что чувствуют себя совершенно беззащитными во взрослом мире. За пять лет работы над своей еще неизданной книгой Свайерс обнаружила, что феномен страха перед взрослением и неумение делать «взрослые» вещи не нов — миллениалов отличает только то, что они могут жаловаться на это в соцсетях.

В 1932 году историк Горас Каллен опубликовал памфлет «Колледж продлевает детство», в котором сетовал: «Меня учат множеству предметов, но не рассказывают, как применить знания на практике, чтобы я мог преуспеть в схватке за жизнь и с жизнью». В 1972 году профессор физики Роберт Хэвигхерст отметил: «В ранней молодости больше всего вещей, которым надо научиться, и меньше всего людей, которые этому учат». Хэвигхерст выделил восемь вещей, которым никто не учит, а надо бы: как выбрать спутника жизни, как жить в браке, как создать семью, как растить детей, как вести хозяйство, как начать карьеру, как быть достойным гражданином, как найти подходящее окружение.

Создатели современных курсов взросления тоже не считают их новинкой: «Раньше, если человек не умел готовить, он шел на курсы готовки. Если не умел распоряжаться финансами — читал необходимую литературу. Сейчас все это просто собрали в одну кучу и назвали "школой взросления"».

Свайерс считает, что вклад в отсутствие у детей базовых хозяйственных навыков внесли длинная рабочая неделя и практически повсеместное трудоустройство женщин. Родители почти все время проводят на работе, а совместное время с детьми не хотят тратить на демонстрацию скучных домашних дел.

Представители старшего поколения учились методом проб и ошибок. Если им надо было постирать — они стирали, и иногда портили вещи. Если надо было научиться готовить — просили подругу или мать показать, как это делается, или искали рецепт в кулинарной книге. У них не было возможности увидеть сотни рецептов на YouTube, зато и не было поводов комплексовать, что не получается орудовать ножом так ловко, как повар в видеоролике.