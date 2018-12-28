20% писем Деду Морозу написали взрослые

Каждое пятое письмо в приемную главного российского Деда Мороза написали взрослые россияне. Такие данные в пятницу приводит агентство «Москва» со ссылкой на почтовую службу сказочного волшебника.

За 2018 год уже пришло 200 351 письмо. В основном отправители — это дети. Но около 20% — взрослые. В основном это бабушки и дедушки, военнослужащие и взрослые, которые отбывают срок в местах лишения свободы, — сообщили сотрудники новогодней канцелярии.

Оказалась, что среди совершеннолетних авторов писем чаще всего встречаются пенсионеры, военные и заключенные.

Наиболее популярными желаниями стали приобретение автомобиля и собственного жилья, а также помощь в смене места работы. Кроме того, многие взрослые просили у Деда Мороза семейного счастья, хороших друзей и успехов для своих детей.

Еще одним трендом этого года стали так называемые карты желаний, где люди рассказывают о своих желаниях, как о свершившихся событиях.

Например, человек что-то хочет осуществить в наступающем году. Он прикладывает к письму свои фотографии и пишет все уже в прошедшем времени. Если он хочет купить машину, он пишет, что такого-то числа такого-то года он купил автомобиль. Как будто это уже случилось, — объяснили в представительстве волшебника.