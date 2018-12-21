Умерла Алла Соколова

По его словам, 74-летняя Соколова скончалась в результате тяжелой болезни, от которой страдала в течение нескольких последних лет.

Алла Соколова родилась в 1944 году, училась в ГИТИСе, на старте актерской карьеры играла в театрах Лиепаи и Душанбе, в конце 1960-х — начале 1970-х — в Рижском театре русской драмы, после — в «Ленкоме».

Наиболее Соколова известна как драматург. Ее самая популярная пьеса, «Фантазии Фарятьева», ставилась в том числе в БДТ, «Современнике», Рижском театре русской драм, Центральном театре Советской Армии и «Мастерской Петра Фоменко», а также была экранизирована режиссером Ильей Авербахом в 1979 году.

Год спустя сценарий Соколовой экранизировал режиссер Владимир Бортко . Фильм получил название «Мой папа — идеалист».

В 1990-м Алла Соколова выиграла приз за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Марселе. Жюри отметило ее роль в фильме «Случайный вальс».