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Умерла Алла Соколова 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Актриса и драматург Алла Соколова умерла в Санкт-Петербурге, рассказал ТАСС худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков.
По его словам, 74-летняя Соколова скончалась в результате тяжелой болезни, от которой страдала в течение нескольких последних лет.
Алла Соколова родилась в 1944 году, училась в ГИТИСе, на старте актерской карьеры играла в театрах Лиепаи и Душанбе, в конце 1960-х — начале 1970-х — в Рижском театре русской драмы, после — в «Ленкоме».
Наиболее Соколова известна как драматург. Ее самая популярная пьеса, «Фантазии Фарятьева», ставилась в том числе в БДТ, «Современнике», Рижском театре русской драм, Центральном театре Советской Армии и «Мастерской Петра Фоменко», а также была экранизирована режиссером Ильей Авербахом в 1979 году.
Год спустя сценарий Соколовой экранизировал режиссер Владимир Бортко. Фильм получил название «Мой папа — идеалист».
В 1990-м Алла Соколова выиграла приз за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Марселе. Жюри отметило ее роль в фильме «Случайный вальс».
Комментарии5
Общество , Видео , Другое , Происшествия , Виктор Новиков , Владимир Бортко , Илья Авербах , Алла Соколова , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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