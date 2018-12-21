Пока вы спали: Песков объяснил совет Путина «не пищать»

Песков объяснил фразу Путина про «не пищать»

США «запищат», когда Россия возьмет на прицел их ракеты средней и меньшей дальности, размещенные в Европе. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире шоу «Большая игра» на Первом канале интерпретировал слова Владимира Путина о том, что американцам не следует «пищать» после выхода из Договора РСМД и «того, что мы добиваемся каких-то преимуществ». По словам Пескова, выходит из ДРСМД позволит США разместить эти ракеты в Европе, за чем последует взятие их на прицел ракетным арсеналом России.

США хотят задавить российский бизнес

«Акт Родченкова» попал в парламент

В нижнюю палату парламента США, Палату представителей, был внесен «Акт Родченкова», пишет «Коммерсант». Авторы законопроекта, сенаторы Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус, предлагают сделать антидопинговые нарушения, затрагивающие американские интересы, уголовным преступлением. При этом планируется, что действовать «Акт Родченкова» будет на территории не только США, но и всего мира, а наказанием за нарушения станут штраф до одного миллиона долларов либо лишение свободы сроком до 10 лет.

Киев предупредили об опасности базы на Азове

Украинские военные не хуже российских, однако в военно-техническом отношении Украина отстала от России очень сильно. Так «Национальной службе новостей» переброску украинских войск к азовскому и черноморскому побережьям прокомментировал российский сенатор Франц Клинцевич . По его мнению, «вот эти призывы взорвать Крымский мост» приведут к тому, что оружие, которым Украина попытается сделать это, будет немедленно уничтожено.

«Все это может закончиться очень жестко», — предупредил он.

В ЦБ испугались «пузыря»

Рост рынка ипотеки может грозить России новым пузырем, полагают в департаменте исследований и прогнозирования Центробанка. Аналитическая записка «Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться» была опубликована на сайте регулятора накануне. В ходе исследования его авторы обнаружили, что предпосылки к проблемам у банков возникают до достижения бумом пика, а по мере его развития новые кредиты в среднем более рискованны, чем выданные на ранних стадиях. Причиной падения качества кредитов могут быть сознательный риск гонящихся за клиентами банков либо «излишний» оптимизм и, как следствие, неосознанное ослабление банками кредитной политики. Банки недооценивают риски, а ожидания их клиентов завышены из-за позитивных макроэкономических эффектов бума. В результате кредиты получает те, кто не получил бы их в других условиях.