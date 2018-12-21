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Роскомнадзор начал проверку BBC 

Москва24 + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор проверит материалы канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, и интернет-изданий BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. Об этом сообщает сайт ведомства.
Решение было принято после того, как британский медиарегулятор Ofcom объявил о нарушениях у телеканала RT. О результатах проверки Роскомнадзор сообщит дополнительно.
Представители компании заподозрили российское СМИ в необъективном освещении событий на Украине и в Сирии, а также отравления Скрипалей.
Ранее BBC начала поиск доказательств "вмешательства России" в протесты во Франции. Журналистка компании сообщила российским коллегам, что ее "редакция требует крови" и потому она должна "найти углы", чтобы доказать российский след в событиях в Париже.
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Общество , Другое , Роскомнадзор , Russia Today
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