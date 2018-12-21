Роскомнадзор начал проверку BBC

Роскомнадзор проверит материалы канала BBC World News, распространяемого на территории РФ , и интернет-изданий BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. Об этом сообщает сайт ведомства.

Решение было принято после того, как британский медиарегулятор Ofcom объявил о нарушениях у телеканала RT . О результатах проверки Роскомнадзор сообщит дополнительно.

Представители компании заподозрили российское СМИ в необъективном освещении событий на Украине и в Сирии, а также отравления Скрипалей.

Ранее BBC начала поиск доказательств "вмешательства России" в протесты во Франции. Журналистка компании сообщила российским коллегам, что ее "редакция требует крови" и потому она должна "найти углы", чтобы доказать российский след в событиях в Париже.