У Кемеровской области появилось второе название

После внесения соответствующих поправок в Конституцию России , Кемеровскую обалсть официально можно будет называть Кузбассом.

Депутаты народного совета Кемеровской области утвердили в качестве второго официального наименования региона название «Кузбасс». Об этом сообщил ТАСС.

Ранее с такой инициативой выступил глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Он предложил уравнять в правах два наименования: официальное «Кемеровская область» и более неофициальное — «Кузбасс».

По словам председателя совета депутатов области Вячеслава Петрова, за решение проголосовали единогласно.