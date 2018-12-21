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У Кемеровской области появилось второе название 

ТК «Звезда» + ещё 17 2 часа назад
Фото: Sergey Prohanov wikimedia
После внесения соответствующих поправок в Конституцию России, Кемеровскую обалсть официально можно будет называть Кузбассом.
Депутаты народного совета Кемеровской области утвердили в качестве второго официального наименования региона название «Кузбасс». Об этом сообщил ТАСС.
Ранее с такой инициативой выступил глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Он предложил уравнять в правах два наименования: официальное «Кемеровская область» и более неофициальное — «Кузбасс».
По словам председателя совета депутатов области Вячеслава Петрова, за решение проголосовали единогласно.
Следующим этапом станет отправка официального обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой внести изменения в 65 статью Конституции РФ. В ней перечисляются все регионы России.
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Общество , Другое , Владимир Путин , Кемеровская Область
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