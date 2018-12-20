Жена убитого обманутого дольщика попросила помощи Путина

Обманутая дольщица из Санкт-Петербурга Алла Андреева попросила президента России помочь с расследованием гибели ее мужа, пишет «КП».

«Владимир Владимирович, я обманутая дольщица, моего мужа убили застройщики и их до сих пор не наказали!» — обратилась к президенту Андреева в ходе пресс-конференции, на которую она прошла в качестве корреспондента рязанской газеты.

Женщина рассказала, что они с мужем стали жертвами обмана со стороны застройщиков ЖК «Город» в Санкт-Петербурге.

После того как стройку заморозили, они стали звонить и писать во все инстанции, устраивали пикеты и жили на стройке в палаточном лагере.

В 2015 году ее мужу проломили голову на парковке перед их домом, а на машине оставили записку: «Ты следующая».

«После того, как был убит мой муж, мою жизнь превратили в кошмар. Все транслировалось в СМИ. Из-за этого умерла моя мама. Мне сожгли машину», — рассказала дольщица президенту.

По ее словам, виновных в убийстве мужа до сих пор не нашли.

Владимир Путин пообещал уделить внимание проблеме Аллы Андреевой и устроить ей встречу с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым . Позже стало известно, что Беглов встретится с Андреевой 21 декабря.

«По поводу самой проблемы, которую вы подняли, она действительно очень острая. Это никогда не закончится, если мы не наведем здесь порядок и не перейдем к цивилизованным способам строительства. Мы должны прекратить практику привлечения денег граждан и их безответственного расходования. Нужно переходить к банковскому финансированию, иначе это не закончится никогда», — прокомментировал услышанное Путин.

По его словам, проблема обманутых дольщиков в России стоит очень остро, и реальные цифры гораздо больше официальных.