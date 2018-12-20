Население России сократилось впервые за десятилетие

Численность населения России за 10 месяцев 2018 года сократилось на 78,7 тысячи человек. Об этом говорится в докладе Росстата , передает рБК.

Естественная убыль населения за 10 месяцев составила 180,5 тысячи человек, миграционный прирост — 101,8 тысячи человек. Эксперты считают, что по итогам года тренд сохранится.

Население России сократилось впервые за 10 лет: последний раз поток мигрантов не смог компенсировать естественную убыль населения в 2008 году.

Как считает ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Никита Мкртчян, по итогам года население России может сократиться на 120-130 тысяч человек.

Миграционный прирост в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился на 43% (или на 76,6 тысячи человек). Сильнее всего сократился приток мигрантов из Украины (74%), Узбекистана (70%) и Киргизии (40%).

Основной причиной естественной убыли населения стало сокращение рождаемости. В период с января по октябрь 2018 года число родившихся снизилось на 66 тысяч человек по сравнению с тем же периодом 2017 года. Эксперты связывают это с тем, что в детородный возраст вошло немногочисленное поколение 1990-х годов.