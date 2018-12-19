Главред МК будет защищать права журналистов

«Может быть, отдали должное Гусеву Павлу Николаевичу, который в предыдущем созыве не руководил комиссией», — сказал член СПЧ Игорь Борисов.

Впервые новые члены совета общались 19 декабря. Встреча длилась 6 часов и была проведена при закрытых дверях.