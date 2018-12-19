Гафт поздравил Волчек с юбилеем 

Народный артист России, актёр «Современника» Валентин Гафт в беседе с НСН поздравил худрука театра Галину Волчек с 85-летием.
«Хочу пожелать ей здоровья, чтобы ещё что-нибудь сыграли. Пожелать ей новых спектаклей, а самое главное, сил», — заявил он.
По его словам, столько лет театром руководит один человек, женщина — в таком мире, где не всегда помогают друг другу.
«Хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы мы ей помогали и относились со всей любовью, как это было до сих пор», — добавил артист.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в театр «Современник» и лично поздравил Волчек.