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Гафт поздравил Волчек с юбилеем 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России, актёр «Современника» Валентин Гафт в беседе с НСН поздравил худрука театра Галину Волчек с 85-летием.
«Хочу пожелать ей здоровья, чтобы ещё что-нибудь сыграли. Пожелать ей новых спектаклей, а самое главное, сил», — заявил он.
По его словам, столько лет театром руководит один человек, женщина — в таком мире, где не всегда помогают друг другу.
«Хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы мы ей помогали и относились со всей любовью, как это было до сих пор», — добавил артист.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в театр «Современник» и лично поздравил Волчек.
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