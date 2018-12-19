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Украина готовит новый поход через Керченский пролив
Украина готовит новый поход через Керченский пролив

Оскорбленный Соловьевым поляк продолжит посещать шоу 

Рамблер 1 час назад
Фото: znamenitosti-life.ru
Польский журналист Якуб Корейба, которому угрожал российский коллега Владимир Соловьев, продолжит бывать на его шоу, но не допустит нарушения своей «физической интегральности». Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».
В ходе вчерашнего эпизода шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» политолог Дмитрий Куликов бросил в мешавшего ему говорить Корейбу стакан. Поляк не перестал перебивать собеседника, на что отреагировал уже ведущий программы.
«Если вы будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку!» — пригрозил он.
По словам Корейбы, он не боится угроз Соловьева и продолжит попытки «донести» свою точку зрения в эфире его передачи.
При этом польский журналист подчеркнул, что на попытки нарушить свою «физическую интегральность», «неприкосновенность» своего тела, отреагирует обращением в правоохранительные органы.
«Я имею право на защиту», — отметил он.
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