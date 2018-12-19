Оскорбленный Соловьевым поляк продолжит посещать шоу

В ходе вчерашнего эпизода шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» политолог Дмитрий Куликов бросил в мешавшего ему говорить Корейбу стакан. Поляк не перестал перебивать собеседника, на что отреагировал уже ведущий программы.

«Если вы будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку!» — пригрозил он.

По словам Корейбы, он не боится угроз Соловьева и продолжит попытки «донести» свою точку зрения в эфире его передачи.

При этом польский журналист подчеркнул, что на попытки нарушить свою «физическую интегральность», «неприкосновенность» своего тела, отреагирует обращением в правоохранительные органы