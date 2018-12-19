Оскорбленный Соловьевым поляк продолжит посещать шоу 

Польский журналист Якуб Корейба, которому угрожал российский коллега Владимир Соловьев, продолжит бывать на его шоу, но не допустит нарушения своей «физической интегральности». Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».
В ходе вчерашнего эпизода шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» политолог Дмитрий Куликов бросил в мешавшего ему говорить Корейбу стакан. Поляк не перестал перебивать собеседника, на что отреагировал уже ведущий программы.
«Если вы будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку!» — пригрозил он.
По словам Корейбы, он не боится угроз Соловьева и продолжит попытки «донести» свою точку зрения в эфире его передачи.
При этом польский журналист подчеркнул, что на попытки нарушить свою «физическую интегральность», «неприкосновенность» своего тела, отреагирует обращением в правоохранительные органы.
«Я имею право на защиту», — отметил он.