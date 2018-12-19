Соловьев показал видео с «темными силами» над Порошенко

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Украина готовит новый поход через Керченский пролив
Украина готовит новый поход через Керченский пролив

Соловьев показал видео с «темными силами» над местом проведения конференции Порошенко 

Рамблер 2 часа назад
Российский журналист Владимир Соловьев показал в своем твиттере воронов, круживших над зданием, в котором пресс-конференцию якобы давал президент Украины Петр Порошенко. Фрагмент называется "Темные силы".
«Заставляет задуматься о каких-то сильных духовных вещах», — произносит оператор видео, перед тем назвавший место, в котором находится.
Подписчики Соловьева, признавшегося, что не может подтвердить время, место и обстоятельства съемки, потому что видео ему «прислали из Киева», идентифицировали кадры из репортажа украинского журналиста Анатолия Шария, не сумевшего попасть на пресс-конференцию Порошенко.
«Петя — фигура мистическая. Жуть!» — прокомментировал один из пользователей соцсети.
По его словам, то при появлении Порошенко солдаты «с ног валятся», а теперь «воронье кружит». Другой процитировал строчку из «Баллады о борьбе» Владимира Высоцкого, в которой сказано, что «воронье и гробы» всегда следуют за «ложью и злом».
«Кстати, воронье — к покойнику», — напомнил о примете еще один.
Пресс-конференция Петра Порошенко состоялась 16 декабря. За два дня до этого российский поисковик «Яндекс» сообщил о «смерти» президента Украины.
В биографическом блоке в результатах поисковой выдачи по запросу «Порошенко» было сказано, что он умер 11 декабря 2018 года. Позже в «Яндексе» объяснили, что украинский лидер был «убит» открытыми источниками, из которых поисковик черпает информацию.
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