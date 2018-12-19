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Питерские депутаты ополчились на руферов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении закон, предусматривающий наказание для организаторов нелегальных экскурсий по крышам домов, сообщает «Росбалт».
Инициатором закона выступил депутат Денис Четырбок, по мнению которого экскурсии по крышам подвергают опасности их участникам.
Как уточняет издание, незаконные экскурсоводы будут нести административную ответственность — с физических лиц будут брать штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, с должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, а с юридических — от 50 до 200 тысяч рублей.
При этом, в сообщении отмечается, что в городе существуют легальные экскурсии по крышам, но их не очень большое количество.
В декабре 2017 года в сети появился видеоролик, на котором запечатлены последние минуты жизни известного китайского руфера У Юннина (Wu Yongning). Молодой человек, находясь на крыше небоскреба, пытается подтянуться на руках или вскарабкаться, но не удерживается и падает. Тело одного из самых популярных экстремалов обнаружили через сутки после падения. На его страницу в Weibo были подписаны более 230 тысяч человек.
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