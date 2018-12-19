Ученикам начальных классов предлагают ежедневно выдавать молоко и сок

Законопроектом предлагается ежедневно предоставлять школьникам начальных классов питьевое молоко, кисломолочные продукты и соки прямого отжима в индивидуальных упаковках за счёт средств федерального бюджета.

Отмечается, что вся указанная продукция должна быть изготовлена из сырья исключительно российского происхождения.

Нормы и критерии обеспечения учащихся начальных классов соком, молоком и кисломолочной продукцией будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, который занимается выработкой, реализацией госполитики и нормативно-правовым регулированием в сфере здравоохранения.

Речь в том числе идёт о возможном наличии у детей индивидуальных медицинских противопоказаний по употреблению отдельных видов продуктов.