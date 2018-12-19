Соответствующий законопроект внесён в Госдуму (есть в распоряжении «Парламентской газеты»).
Авторами инициативы выступили лидеры фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, также глава Комитета палаты по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).
Законопроектом предлагается ежедневно предоставлять школьникам начальных классов питьевое молоко, кисломолочные продукты и соки прямого отжима в индивидуальных упаковках за счёт средств федерального бюджета.
Отмечается, что вся указанная продукция должна быть изготовлена из сырья исключительно российского происхождения.
Нормы и критерии обеспечения учащихся начальных классов соком, молоком и кисломолочной продукцией будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, который занимается выработкой, реализацией госполитики и нормативно-правовым регулированием в сфере здравоохранения.
Речь в том числе идёт о возможном наличии у детей индивидуальных медицинских противопоказаний по употреблению отдельных видов продуктов.