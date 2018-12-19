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Госдума запретила порошковый алкоголь 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий оборот и производство порошкового алкоголя, передает ТАСС.
"Одним из основных рисков, связанных с появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции в продаже населению, является отсутствие однозначности использования ее в качестве основы для производства слабоалкогольных коктейлей. В связи с этим порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья человека", — говорится в пояснительной записке.
Под порошковым алкоголем понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт.
Ранее закон был принят в первом чтении. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство намерено защитить российский рынок от импорта порошкового алкоголя путем запрета его производства и продажи.
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