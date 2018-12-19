Госдума запретила порошковый алкоголь

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий оборот и производство порошкового алкоголя, передает ТАСС

"Одним из основных рисков, связанных с появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции в продаже населению, является отсутствие однозначности использования ее в качестве основы для производства слабоалкогольных коктейлей. В связи с этим порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья человека", — говорится в пояснительной записке.

Под порошковым алкоголем понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт.