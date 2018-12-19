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В России проведут конкурс на мемориальную доску Людмиле Алексеевой 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Некоммерческая организация Фонд Памяти в 2019 году проведет открытый конкурс, по итогам которого будет выбран проект мемориальной доски правозащитнице Людмиле Алексеевой. Об этом сообщается на сайте фонда.
В конкурсе смогут принять участие скульпторы, художники, архитекторы и студенты художественных и архитектурных вузов. Доску установят на фасаде арбатского дома, где жила Алексеева.
В Фонде Памяти рассказали, что на Арбате прошло довоенное детство Алексеевой. Именно там она решила жить после возвращения из эмиграции.
Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что она оставалась правозащитницей «до последних мгновений» и перед смертью давала задания своей помощнице.
Алексеева была одним из основателей старейшей правозащитной организации России — Московской Хельсинкской группы. С 2002 года она входила в президентскую комиссию по правам человека, которую потом преобразовали в СПЧ.
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