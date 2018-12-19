В России проведут конкурс на мемориальную доску Людмиле Алексеевой

Некоммерческая организация Фонд Памяти в 2019 году проведет открытый конкурс, по итогам которого будет выбран проект мемориальной доски правозащитнице Людмиле Алексеевой . Об этом сообщается на сайте фонда.

В конкурсе смогут принять участие скульпторы, художники, архитекторы и студенты художественных и архитектурных вузов. Доску установят на фасаде арбатского дома, где жила Алексеева.

В Фонде Памяти рассказали, что на Арбате прошло довоенное детство Алексеевой. Именно там она решила жить после возвращения из эмиграции.

Алексеева была одним из основателей старейшей правозащитной организации России — Московской Хельсинкской группы. С 2002 года она входила в президентскую комиссию по правам человека, которую потом преобразовали в СПЧ.