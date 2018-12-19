Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах

Россияне захотели в СССР

сообщают Падение Советского Союза и его единой экономической системы вызывает сожаление у максимального за 13 лет числа россиян. Об этом со ссылкой на результаты опроса «Левада-Центра» «Ведомости» . Согласно им, в 2018 году 66% граждан признались в тоске по СССР. Год назад это сделали 58%, а аналогичный нынешнему показатель фиксировался лишь в первой половине 2000-х. 52% опрошенных назвали причиной своей тоски крушение единой экономической системы, 36% — чувства принадлежности к великой державе, а 31% — рост недоверия и ожесточенности.

Путин откровенно рассказал о ракетах

Владимир Путин выступил на вчерашней расширенной коллегии Минобороны как верховный главнокомандующий, «на фоне которого померк президент», пишет присутствовавший в зале корреспондент «Коммерсанта». По его словам, откровенность речи Путина о ракетах была беспрецедентной. Глава государства упомянул об успешности испытаний ракетного комплекса «Сармат», начале отработки практического применения лазерных комплексов «Пересвет», серийного производства комплекса «Авангард» и несения опытно-боевого дежурства комплекса «Кинжал». Кроме того, Путин объяснил, как именно США нарушили Договор РСМД (разместили системы морского базирования Aegis на земле), и почему беспочвенны обвинения в его нарушении в адрес России. По его словам, беспокоящие американцев ракеты «Калибр» — морские, а Х-101 и «Кинжалы»— авиационные.

«Нарушения никакого нет — на земле ничего не располагаем», — подчеркнул он.

Visa создаст в России новый сервис

В России вскоре появится четвертый сервис банковских переводов с карты на карту по номеру телефона, сообщают «Ведомости». Сервис запускают американская компания Visa и четыре российских банка — ВТБ , «Хоум кредит», « Тинькофф банк » и «Русский стандарт». Собеседники издания в Visa, кредитных организациях и среди контрагентов сервиса не уточнили, когда именно он запустится. В ВТБ, «Хоум кредите» и «Тинькофф банке» сообщили, что сначала комиссия за карточные переводы по номеру мобильного не будет отличаться от комиссии за переводы по номеру карты. Что будет после, в банках не уточнили.

Китай нашел уязвимое место США

Китай ответит на возросшее давление США давлением на их союзников — Канаду, Австралию и Новую Зеландию, считает автор The Global Times. По его словам, о росте давления на Китай свидетельствует задержание в Канаде по запросу США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ответить на это, полагает журналист, Китай может, оказав давление на Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Эти страны активно торгуют с Китаем, поэтому Пекин может вынудить их занять нейтральную позицию по отношению к китайско-американскому противостоянию, что развяжет ему руки.

Назван главный риск мировой экономике в 2019-м