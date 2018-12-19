Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС/Виктор Великжанин
В России растет число граждан, которые скучают по Советскому Союзу. В 2018 году этот показатель достиг максимума за последнее десятилетие, следует из опроса «Левада-центра». Сегодня 66% россиян сожалеют о распаде СССР — в то время как в течение 10 лет это значение не превышало 61%. Свою тоску по советскому времени россяине объясняют разрушением единой экономической системы, потерей чувства великодержавности, а также ростом взаимного недоверия и ожесточенности.
Число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», которые публикует газета «Ведомости».
Согласно исследованию, сегодня по Советскому Союзу скучают 66% граждан РФ, при этом год назад такую позицию выражали 58% опрошенных. В течение десятилетия этот показатель не поднимался выше 61%. Между тем самый высокий процент тоскующих по СССР наблюдался в 2000 году — 75%.
Сейчас 60% россиян уверены, что власти могли избежать распада страны. Большинство сожалеющих об этих исторических событиях — люди старше 55 лет. Однако в последние два года рост таких настроений наблюдается и среди молодых людей 18-24 лет.
Среди причин, по которым россияне тоскуют по Советскую Союзу, — разрушение экономической системы, потеря чувства принадлежности к великой державе, а также рост взаимного недоверия и ожесточенности. Авторы опроса отмечают, что об экономических вопросах респонденты чаще вспоминали в кризисные годы — к примеру, в 1999 году. В то время как в отсутствие кризиса опрошенные больше заявляли о потере ощущения великой державы.
По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипии, рост числа сожалеющих о распаде СССР россиян во многом связан с принятой не так давно пенсионной реформой.
«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», — пояснила исследователь.
После присоединения Крыма в состав РФ великодержавные и ностальгические советские настроения ослабли, продолжает Пипия. По ее словам, вопрос Крымского полуострова и противостояния с Западом компенсировали потребность народа в великодержавности.
«Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем — оправдание сталинский репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и так далее», — заключила социолог.
Напомним, что 8 декабря 1991 года главами РСФСР, Белоруссии и Украины было подписано Беловежское соглашение, которое прекращало существование СССР как субъекта международного права. Тогда же было образовано Содружество независимых государств
В ноябре «Левада-центр» спросил у россиян, согласны ли они с выбранным Россией путем развития. Почти половина (47%) респондентов заявили, что страна движется в нужном направлении. При этом 42% сообщили об обратном. Лишь 11% россиян воздержались от оценки выбранного страной пути.
Тремя месяцами ранее социологи провели опрос, который показал, что 38% считают августовский путч 1991 года трагическим событием, приведшим к губительным последствиям.
Тогда социолог «Левада-центра» Карина Пипия отмечала, что события 1991 года дискредитируются на фоне общей ностальгии по СССР.
«Они воспринимаются негативно и расцениваются скорее как символ «распада великой страны», нежели как яркий эпизод в постсоветской истории России», — поясняла она.
В июне 2018 года исследователи выяснили, что каждый второй гражданин РФ знает, что 12 июня в стране отмечается День России. При этом треть опрошенных ошибочно назвали его Днем независимости, а каждый десятый и вовсе не вспомнил, что за праздник отмечается в этот день.
Тогда же в ходе опроса ВЦИОМ 25% россиян рассказали, что предпочитают отмечать День России на либо природе, либо за работой и домашними делами. Также выяснилось, что каждый пятый планирует принять участие в праздничных мероприятиях по случаю праздника.
В конце апреля Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН провел опрос среди четырех тысяч человек из всех регионов.
Согласно ему, 58% россиян считают, что главная цель страны в XXI веке — попасть в список самых экономически развитых и политически влиятельных государств мира.
Еще 31% заявили, что России нужно стремиться к возвращению статуса супердержавы, который был у страны во времена СССР. 7% респондентов уверены, что Россия должна стать лидером на постсоветском пространстве, а 4% — что страна не должна стремиться к глобальным целям.
Тем временем треть (36%) опрошенных убеждены, что Россия и на сегодняшний момент является великой державой, которая влияет на мировые процессы наряду с США и Китаем. При этом 19% заявили об обратном.
Внешнеполитические приоритеты граждане РФ определяют, учитывая внутренние нужды и потребности государства, поясняется в исследовании РАН.
«Отсюда две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, усиление державной мощи России в качестве залога роста ее конкурентного потенциала на мировой арене, а с другой — все большая ориентация на решение внутренних политических, социально-экономических и культурных проблем», — отмечается в тексте опроса.
Газета.Ru: последние новости
В Башкирии новогоднюю ель привезли с могилы главного архитектора Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Суд предписал выдворить украинскую журналистку из России
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выразила протест России191
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
«Орите у себя в Польше!»: скандал на шоу Соловьева485
Мэр объяснился за покрашенный белой краской снег13
В онкоцентре в Москве нашли забытые тела
Новости партнеров
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
03:04
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом
Шоу-бизнес
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
03:34
Япония выразила протест России
Политика Армия
04:50
Горбачев поспорил с Путиным
Политика Армия
02:01
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен
Происшествия
00:15
Опубликовано видео смерти Деда Мороза
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение