Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие

России растет число граждан, которые скучают по Советскому Союзу. В 2018 году этот показатель достиг максимума за последнее десятилетие, следует из опроса «Левада-центра» . Сегодня 66% россиян сожалеют о распаде СССР — в то время как в течение 10 лет это значение не превышало 61%. Свою тоску по советскому времени россяине объясняют разрушением единой экономической системы, потерей чувства великодержавности, а также ростом взаимного недоверия и ожесточенности.

Число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», которые публикует газета «Ведомости»

Согласно исследованию, сегодня по Советскому Союзу скучают 66% граждан РФ, при этом год назад такую позицию выражали 58% опрошенных. В течение десятилетия этот показатель не поднимался выше 61%. Между тем самый высокий процент тоскующих по СССР наблюдался в 2000 году — 75%.

Сейчас 60% россиян уверены, что власти могли избежать распада страны. Большинство сожалеющих об этих исторических событиях — люди старше 55 лет. Однако в последние два года рост таких настроений наблюдается и среди молодых людей 18-24 лет.

Среди причин, по которым россияне тоскуют по Советскую Союзу, — разрушение экономической системы, потеря чувства принадлежности к великой державе, а также рост взаимного недоверия и ожесточенности. Авторы опроса отмечают, что об экономических вопросах респонденты чаще вспоминали в кризисные годы — к примеру, в 1999 году. В то время как в отсутствие кризиса опрошенные больше заявляли о потере ощущения великой державы.

По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипии, рост числа сожалеющих о распаде СССР россиян во многом связан с принятой не так давно пенсионной реформой.

«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», — пояснила исследователь.

После присоединения Крыма в состав РФ великодержавные и ностальгические советские настроения ослабли, продолжает Пипия. По ее словам, вопрос Крымского полуострова и противостояния с Западом компенсировали потребность народа в великодержавности.

«Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем — оправдание сталинский репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и так далее», — заключила социолог.

Напомним, что 8 декабря 1991 года главами РСФСР, Белоруссии и Украины было подписано Беловежское соглашение, которое прекращало существование СССР как субъекта международного права. Тогда же было образовано Содружество независимых государств

В ноябре «Левада-центр» спросил у россиян, согласны ли они с выбранным Россией путем развития. Почти половина (47%) респондентов заявили, что страна движется в нужном направлении. При этом 42% сообщили об обратном. Лишь 11% россиян воздержались от оценки выбранного страной пути.

Тремя месяцами ранее социологи провели опрос, который показал, что 38% считают августовский путч 1991 года трагическим событием, приведшим к губительным последствиям.

Тогда социолог «Левада-центра» Карина Пипия отмечала, что события 1991 года дискредитируются на фоне общей ностальгии по СССР.

«Они воспринимаются негативно и расцениваются скорее как символ «распада великой страны», нежели как яркий эпизод в постсоветской истории России», — поясняла она.

В июне 2018 года исследователи выяснили, что каждый второй гражданин РФ знает, что 12 июня в стране отмечается День России. При этом треть опрошенных ошибочно назвали его Днем независимости, а каждый десятый и вовсе не вспомнил, что за праздник отмечается в этот день.

Тогда же в ходе опроса ВЦИОМ 25% россиян рассказали, что предпочитают отмечать День России на либо природе, либо за работой и домашними делами. Также выяснилось, что каждый пятый планирует принять участие в праздничных мероприятиях по случаю праздника.

В конце апреля Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН провел опрос среди четырех тысяч человек из всех регионов.

Согласно ему, 58% россиян считают, что главная цель страны в XXI веке — попасть в список самых экономически развитых и политически влиятельных государств мира.

Еще 31% заявили, что России нужно стремиться к возвращению статуса супердержавы, который был у страны во времена СССР. 7% респондентов уверены, что Россия должна стать лидером на постсоветском пространстве, а 4% — что страна не должна стремиться к глобальным целям.

Тем временем треть (36%) опрошенных убеждены, что Россия и на сегодняшний момент является великой державой, которая влияет на мировые процессы наряду с США и Китаем. При этом 19% заявили об обратном.

Внешнеполитические приоритеты граждане РФ определяют, учитывая внутренние нужды и потребности государства, поясняется в исследовании РАН.