«Такая реакция ожидаема»: Познер объяснил свои слова про «рабов» Сталина

Пользователи Рунета раскритиковали известного журналиста Владимира Познера за его позицию в отношении поклонников Иосифа Сталина. Многие СМИ написали, что телеведущий назвал россиян рабами за их «преклонение перед диктаром».

Пользователи Сети негативно отреагировали на высказывание Познера, назвав его «рабом Госдепа » и «поклонником Черчилля, по сравнению с которым Сталин был младенцем».

В беседе с «Ридусом» Владимир Познер пояснил, что не называл россиян рабами.

«Я такого не говорил. Россиян рабами я не называл. Я сказал, что люди, которые преклоняются перед диктатором — рабы. При чем тут россияне? Я знаю людей, которые и в США перед ним преклоняются. Негативная реакция для меня ожидаема. Я никак к этому не отношусь, поскольку люди просто высказывают свое мнение», — заявил он.

Ранее «Ридус» писал, что Познер резко отозвался о людях, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным. Он рассуждал о том, что народную любовь к Сталину и ненависть в людях возбуждает государственная пропаганда.