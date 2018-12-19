Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Такая реакция ожидаема»: Познер объяснил свои слова про «рабов» Сталина 

Ридус 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пользователи Рунета раскритиковали известного журналиста Владимира Познера за его позицию в отношении поклонников Иосифа Сталина. Многие СМИ написали, что телеведущий назвал россиян рабами за их «преклонение перед диктаром».
Пользователи Сети негативно отреагировали на высказывание Познера, назвав его «рабом Госдепа» и «поклонником Черчилля, по сравнению с которым Сталин был младенцем».
В беседе с «Ридусом» Владимир Познер пояснил, что не называл россиян рабами.
«Я такого не говорил. Россиян рабами я не называл. Я сказал, что люди, которые преклоняются перед диктатором — рабы. При чем тут россияне? Я знаю людей, которые и в США перед ним преклоняются. Негативная реакция для меня ожидаема. Я никак к этому не отношусь, поскольку люди просто высказывают свое мнение», — заявил он.
Ранее «Ридус» писал, что Познер резко отозвался о людях, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным. Он рассуждал о том, что народную любовь к Сталину и ненависть в людях возбуждает государственная пропаганда.
«Я не стану говорить о своем личном отношении к нему, оно известно, я не буду повторяться. Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела — рабы», — говорилось в публикации Познера.
Ридус: последние новости
Подросток сбросил на головы петербуржцев 600 тысяч рублей Украинскую журналистку выдворят из России по решению суда Скончался актер Олег Мартьянов
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах93
Хакеры опубликовали переписку дипломатов ЕС о России1
Умер Олег Мартьянов4
Утонула в Дунае: Умерла румынская певица2
На совещании у Лукашенко делали записи о «телках» и «бабле»
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
02:47
Умер Олег Мартьянов
Общество
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
08:26
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
Политика
03:04
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом
Шоу-бизнес
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
03:34
Япония выразила протест России
Политика Армия
04:50
Горбачев поспорил с Путиным
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение